Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya, la vigent campiona del món de la categoria, va derrotar per 1-0 Estats Units, que va guanyar el títol tres vegades però no va saber desxifrar el seu rival en el debut de les dos en el Grup C del Mundial sub-20 Femení de futbol que es disputa a Colòmbia. El gol espanyol va ser anotat per Olaya Enrique al minut 8. La lleidatana Ona Baradad no va jugar en aquest partit.