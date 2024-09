Soler guanya i O'Connor salva el liderat per cinc segons

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ciclista espanyol Marc Soler (UAE Team Emirates) ha guanyat aquest dimarts la setzena etapa de la Vuelta 24, disputada entre Luanco i els llacs de Covadonga sobre 181,5 quilòmetres, en un gran ascens des de la fuga a l’històric port asturià, sota la pluja i entre la boira, mentre que al darrere es va quedar despenjat del grup de favorits, però va aguantar bé, l’encara líder Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Marc Soler, de 30 anys, aconsegueix el seu tercer triomf d’etapa en una Vuelta a Espanya i la de més prestigi per al català, en uns llacs on va saber patir per, quan semblava que es quedava despenjat, pressionar i ser el més fort d’una fuga de nivell.La lluita per la general i el mallot roig no va decebre. La mística dels llacs i el mal temps va ajudar que l’èpica fos més gran, amb un Enric Mas (Movistar Team) valent i lluitador que va encapçalar el triplet completat per Richard Carapaz (EF) i Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que per a penes cinc segons no va arrabassar el mallot roig de líder a O’Connor, que va saber defensar-se bé en solitari.Per la seua banda, el belga Wout van Aert (Visma-Lease bike), líder de les classificacions de la Regularitat i la Muntanya i vencedor de tres etapes en aquesta edició, va abandonar la prova després de patir durant el descens de la collada Llemena, port de primera previ a la pujada final.