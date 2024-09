“El Mundial no s'ha de jugar a Espanya si segueix el racisme”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El davanter del Reial Madrid Vinícius Jr. va assegurar que el Mundial del 2030, que se celebrarà a Espanya, Portugal i el Marroc, haurà de “canviar de lloc” si Espanya no aconsegueix “evolucionar” pel que fa al tema del racisme, tot i que considera que la majoria d’espanyols “no són racistes” i que és “un grup petit” el que està embrutant “la imatge” del país.

“Espero que Espanya pugui evolucionar i entendre com de greu és insultar una persona pel color de la seua pell, perquè si abans del 2030 les coses no evolucionen, crec que cal canviar de lloc (el Mundial), perquè si el jugador no se sent còmode i amb confiança en un país on pot patir racisme, és una mica complicat”, va assenyalar en una entrevista amb la CNN.En aquest sentit, es va manifestar a favor de “fer tot el que sigui possible perquè les coses puguin canviar”. “Moltes persones a Espanya, la majoria, no són racistes. Però hi ha un grup petit que acaba afectant la imatge d’un país en el qual es viu molt bé. M’encanta estar aquí, estimo jugar al Reial Madrid i m’encanta tenir les millors condicions per viure amb la meua família”, va indicar.En un altre ordre de coses, també va assegurar que tant ell com els seus companys abandonaran el terreny de joc si escolten algun insult racista aquesta temporada. “Al club, ara parlem més, les persones estan més obertes a parlar sobre això. I no només jo, tots els jugadors, van dir que la pròxima vegada que passés, tothom hauria de sortir del camp perquè totes les persones que ens insultin hagin de pagar una pena molt gran de la que paguen”, va explicar.

Les seues declaracions van generar algunes reaccions, fins i tot entre dirigents polítics. El més destacat va ser l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que va demanar al davanter que rectifiqui les seues declaracions sobre el racisme d’Espanya i el Mundial de futbol, al qualificar-les de “profundament injustes”. “Som conscients tots que hi ha episodis i que hem de treballar molt dur, però és profundament injust dir que som una societat racista com va dir Vinícius i que això posi en perill la celebració del Mundial”, va criticar.