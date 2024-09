Berrade s'emporta l'etapa i O'Connor defensa l'avantatge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Urko Berrade (Equip Kern Pharma) va guanyar ahir la divuitena etapa de la Vuelta, disputada entre Vitòria-Gasteiz i Maestu-Parc Natural d’Izki sobre 179,5 quilòmetres, mentre que l’australià Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) segueix un dia més com a líder mantenint els cinc segons d’avantatge sobre l’eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

El corredor navarrès va aconseguir la seua primera victòria professional a l’imposar-se en la fuga que va protagonitzar l’etapa, continuant una Vuelta sensacional per al seu equip, de categoria continental, que ja suma tres triomfs. A la general, els moviments de l’equatorià Richard Carapaz (EF-EasyPost), quart a la classificació, van provocar una batalla entre els favorits en què el més mal parat va ser Mikel Landa (T-REX Quick-Step), que pràcticament s’acomiada de les opcions de podi al cedir 3:20. Com era previsible, la fuga va ser la protagonista de la jornada, amb un grup de fins a 42 ciclistes. L’avantatge ràpidament va créixer arribant fins i tot a superar els deu minuts a falta de 50 quilòmetres per a la meta. Instants després es va començar a seleccionar definitivament la fuga amb un grup que va anar perdent membres fins a acabar configurat en els tretze que es van decidir el triomf final després de l’ascensió al port d’Herrera, amb el triomf per a Berrade i la general encara molt oberta.