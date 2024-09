La Cursa de la Diada recupera les carreres infantils

La Cursa de la Diada de Térmens, un clàssic del calendari atlètic lleidatà, espera el proper dia 11, en l’edició número 38, uns 600 atletes, segons van explicar ahir els seus organitzadors durant la presentació. La cursa, que organitzen l’ajuntament de Térmens i l’associació Amics de la Cursa de la Diada de Térmens (ACUDIT), recupera aquest any les carreres infantils no competitives per a nens i nenes de fins a 12 anys. Tant la sortida com la línia de meta estaran ubicades a la plaça Catalunya de la localitat.

A les 9.00 del matí es donarà la sortida a la XXI Caminada de la Diada, mentre que a les 9.30 serà el torn de la cursa de 10 quilòmetres, juntament amb el XIX Campionat de Policies i Bombers Terres de Ponent, així com l’Ekiden per parelles. Finalment, a les 10.45 es començaran a disputar les carreres infantils.Val a dir que, al ser el 2024 un any olímpic, els organitzadors de l’esdeveniment han volgut retre homenatge als Jocs i a l’esforç i tots els atletes d’elit que han arribat al cim de l’esport. Per això, a més que la samarreta portarà en una màniga els anells olímpics, cada atleta, en el moment de fer la inscripció, pot triar el nom del seu esportista olímpic preferit, que serà el que lluirà al dorsal.Un altre element característic de la Cursa de la Diada de Térmens és el seu caràcter reivindicatiu. En aquesta ocasió, la prova ha volgut fer incidència en la sequera, segons explica Josep Antoni Gardeñes, organitzador de l’esdeveniment. “La samarreta farà referència a la terra i hi hem afegit el lema L’aigua és vida, a més de col·locar la frase Sembrem esport, collim salut”, afegeix. Malgrat que el termini d’inscripció ja s’ha tancat, l’organització, davant de la gran demanda que té aquesta cita clàssica, ha posat a disposició dels interessats uns últims trenta dorsals de caràcter extraordinari.Pel que fa a la participació, Térmens atreu sempre els atletes més destacats. En aquesta edició participen Mohamed El Talhaoui, el lleidatà Ricard Pastó, campió de Catalunya de Mitja Marató, o Ángel Martínez, recordista català de Marató. En dones destaca Núria Tilló, campiona de les mitjanes maratons de Lleida i Mollerussa.