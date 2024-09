Marc Márquez, a prop de Bagnaia als entrenaments del Gran Premi de San Marino

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’italià Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) i els espanyols Arón Canet (Kalex) i Adrián Fernández (Honda) van ser aquest divendres els protagonistes del domini en les seues respectives categories durant la primera jornada d’entrenaments del Gran Premi de San Marino de MotoGP, al circuit de Misano Adriático.

'Pecco' Bagnaia va tancar la primera jornada d’entrenaments com el més ràpid de la categoria malgrat les molèsties físiques que arrossega després de la seua caiguda la setmana passada en el circuit Motorland d’Alcanyís. Va marcar un temps de 1:30.685 gairebé al final de la sessió per superar per escasses dècimes de segon del lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) i Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24). L’italià, vigent campió del món no passa pel seu millor moment, amb bastantes molèsties a l’espatlla esquerra, el que al matí no li va impedir aconseguir la vuitena posició, amb Jorge Martín com a sòlid líder, per davant de Marc Márquez i Pol Espargaró (KTM RC 16), pilot provador del fabricant austríac.

Però la pràctica oficial ja era 'farina d’un altre costal’, ja que és l’única sessió que garanteix el passi a la primera o la segona classificació directa, per això que tots els pilots s’apliquin a fons en ella. Abans d’arribar-se a l’equador de la sessió el de Cervera va tenir la seua quota de protagonisme en rodar en 1:31.364, la qual cosa li va enfilar a la primera posició, seguit per un 'Pecco' Bagnaia que va resoldre molts dels seus problemes físics -sota la supervisió del director mèdic del campionat, l’espanyol Ángel Charte- i de posada al punt, per pujar fins la segona posició a escasses dos dècimes del vuit vegades campió del món.

Per llavors qui no aconseguia filar' tots els parcials era Jorge Martín, desè i en risc de no accedir a la segona classificació directa, encara que el madrileny ho va salvar ràpid per convertir-se en el primer pilot que baixava del minut i 31 segons, 1:30.966, quan es 'va oblidar' del ritme de cursa i es va centrar al 'time attack'. Bagnaia, que va parar el crono en 1:30.885 primer i 1:30.685 després, va sentenciar aquesta tanda, com també Marc Márquez, si bé es va haver de conformar amb la segona plaça, per davant de Jorge Martín, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Fabio Quartararo i Jack Miller en les deu primeres posicions.