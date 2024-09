El Pons Lleida rep el Barça a la Lliga

El Pons Lleida afronta avui el primer partit oficial de la temporada rebent el Barcelona a l’Onze de Setembre (21.00 hores), en un duel amb entrada gratuïta i corresponent a la Lliga Catalana. No obstant, per al tècnic de l’equip lleidatà, Edu Amat, malgrat l’exigència del rival, el d’avui és un amistós més que ha de servir per anar preparant l’equip per a una nova temporada exigent. El Pons Lleida estrenarà la seua nova equipació, ja amb el logo del patrocinador.

“El Barça ens exigirà molt i ens ho prendrem amb paciència”, afegia Amat, per a qui “el resultat no és el que més ens preocupa, i sí que ho és que siguem capaços de competir i que es vegi sobre la pista el treball que estem fent”. Per al tècnic també és important “adaptar els nous”. El Pons Lleida no podrà comptar en aquest partit amb Sebas Moncusí, que té un esquinç de turmell i estarà de baixa entre tres i quatre setmanes.A la Lliga Catalana el Pons Lleida és en un grup que completa el Caldes,al qual visitarà el dia 14 i només el campió de grup passarà a la Final Four que es disputarà al Vendrell del 27 al 29.

Alpicat, Vila-sana, Mollerussa i Cadí, al torneig de la Seu

■ La Seu d’Urgell acull des d’ahir la segona edició del Torneig Clayton-Cadí, en el qual a més del CH Cadí, com a club organitzador, participen el Mollerussa, Alpicat i Vila-sana. En total prenen part en aquesta competició, que es va estrenar l’any passat, uns 300 jugadors i jugadores de 8 clubs de Catalunya i Andorra.En la jornada d’avui el Vila-sana femení s’enfrontarà amb la selecció de Xile (16.00), que està preparant la seua participació al Mundial, mentre que a les 19.00 hores jugaran l’Alpicat masculí, aquest any a l’OK Lliga, amb el Calafell. Demà dissabte l’Alpicat femení serà el rival de la selecció de Xile (16.25) i el masculí s’enfrontarà amb el Maçanet (11.50 h).