El Mollerussa aposta per reforçar el futbol base

Publicat per MARC PERELLÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa es prepara per viure una nova temporada, amb el repte de continuar potenciant el seu futbol base, pensant que aquests joves han de ser a llarg termini nous talents per al primer equip. Un bon exemple és Pau Rodríguez, que va firmar ahir a la tarda el contracte que el converteix en nou jugador del primer equip als seus 19 anys, després de passar per tots els equips del club. “Els jugadors joves i la gent de la casa ha de ser i seran la base d’aquest club. Volem formar jugadors que amb el pas dels anys puguin ser la referència al primer equip”, va exposar Josep Gené, president del Mollerussa.

El mateix Pau Rodríguez es mostrava il·lusionat per fer el salt al primer equip del club de la seua vida: “Tinc moltes ganes d’aportar el meu gra de sorra. L’equip està preparat per jugar amb la idea del nou entrenador (Moha el Yaagoubi).”Després d’un estiu de molta feina als despatxos, Gené va mostrar el seu agraïment al nou director esportiu, Robert Palau: “Vull donar-li les gràcies per aquest treball fonamental de renovar i complementar un equip que considerem competitiu. Desitgem que l’afició continuï sent el nostre suport, com sempre ha demostrat ser”, va assenyalar.Una altra de les prioritats del Mollerussa és l’aposta pel futbol femení. En aquest sentit, el club treballa per tancar un nou equip durant les properes setmanes, una cosa “que és bàsica en qualsevol club de futbol del món”, segons el president. “Me’n recordo que el club va ser pioner en aquest sentit, de la mà de figures fonamentals com Laia Coll, Montse Cervelló, Gemma Marrades, Rocío Guerrero o Núria Gené”, va afegir. El club vol retre’ls homenatge per les seues trajectòries.

L’equip debuta demà a la Lliga davant del San Cristóbal (18.00 hores) i Gené va marcar com a objectius de la temporada “continuar donant viabilitat al club i gaudir en una categoria en la qual és un autèntic privilegi competir sent el Mollerussa”. El club, que va engegar la campanya de socis la setmana passada, també va acordar amb 13 clubs més de Tercera RFEF limitar a un preu màxim de cinc euros les entrades per a l’afició visitant.