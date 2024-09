Doble debut a casa

La Lliga comença avui per als dos equips lleidatans que aquesta temporada competeixen a la Tercera RFEF, el Mollerussa i l’Atlètic Lleida. Tots dos, amb nou entrenador i plantilles renovades, especialment la de l’Atlètic Lleida –més informació a les pàgines de la 36 a la 39–, obren la competició a casa. L’equip del Segrià rep la Fundació Esportiva Grama (12.00) al Ramon Farrús, mentre que el Mollerussa debuta al Municipal de la capital del Pla d’Urgell contra el San Cristóbal (18.00). Al Mollerussa, en la seua segona temporada a la categoria, debuta com a entrenador Moha, mentre que a l’Atlètic Lleida, debutant a Tercera RFEF, ho fa Gabri García. El tècnic que va aconseguir l’ascens, Xavi Bartolo, continua al club com a director esportiu.

El Mollerussa també estrena president aquesta temporada, Josep Gené, qui ahir explicava que “ens fa molta il·lusió començar, volem agradar moltíssim a la nostra afició i estem molt contents de disputar a casa un partit de la Tercera RFEF en el qual esperem generar bon futbol i donar el màxim de nosaltres per intentar guanyar el partit”. El Mollerussa té les baixes per lesió de Joel Porté, Jordi Puig i Jaafar Baha. El Mollerussa presenta una plantilla amb 14 novetats, mentre que 10 jugadors segueixen des de la passada campanya.L’Atlètic Lleida, per la seua part, amb només tres que continuen –Pau Torres, Daouda Koné i Víctor Villote– i 21 fitxatges, estrena també una samarreta solidària. El club posa en marxa una vinculació molt especial amb AFANOC i la seua campanya Implica’t amb els nens amb càncer. Durant tota la temporada el club mostrarà aquesta samarreta, que va presentar ahir, juntament amb aquest missatge i, durant les següents setmanes, portarà a terme una sèrie d’accions que el club presentarà pròximament. L’Atlètic Lleida arriba a la Lliga amb bons resultats en pretemporada.