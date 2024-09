Estrena de nivell davant de l'Alhama

L’AEM obre avui (12.00/Lleida TV) la temporada a casa, rebent un candidat a l’ascens com l’Alhama i en un duel que enfronta dos equips que la temporada passada van disputar el play-off d’ascens a Lliga F.

Després d’un estiu amb canvis i fins a onze cares noves a la plantilla, el conjunt lleidatà rep un equip murcià que ha mantingut la columna vertebral de l’any passat i ha incorporat dos jugadores arribades de l’AEM: Anita, que era la capitana de les lleidatanes, i Aithiara Carballo.Rubén López, que arrancarà la seua tercera temporada a la banqueta lleidatana, va considerar que l’Alhama “és l’equip que més s’assembla a nosaltres pel que fa a estil de joc de la categoria”, una cosa que explica els dos fitxatges de l’AEM a l’Alhama i que el conjunt lleidatà també hagi incorporat Laura Blasco procedent de l’equip murcià.L’entrenador de les lleidatanes va reconèixer que “volia trobar-me aviat l’Alhama, però preferia que no hagués estat en el primer partit, perquè han mantingut moltes jugadores de l’any passat i són un clar candidat a pujar”.A causa de la semblança entre tots dos conjunts, Rubén López va considerar que “tot el que siguin errors en camp propi seran claus en el partit, perquè els dos equips vivim molt d’això i ho intentarem aprofitar”. A més, es va mostrar convençut que “els primers 15 minuts del matx segur que seran incontrolables, perquè les jugadores arriben amb moltes ganes, però ja ens aniran bé aquests primers moments de bogeria”.Després de set partits de pretemporada, amb cinc victòries i només dos derrotes, les dos davant d’equips de Lliga F, l’AEM “arriba en un bon moment”, en paraules del tècnic, malgrat que tindrà la baixa de Loba, que s’afegeix a les quatre de llarga durada que encara afecten l’equip. A més, serà dubte Mery Martí per molèsties, per la qual cosa el tècnic va convocar Laia Ojeda i Abril Francés del filial i haurà de fer un descart avui.