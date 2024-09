“Al final m'ha quedat un mal sabor de boca”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Lleida Marc Garcia va mostrar el seu disgust pel gol anul·lat al declarar que “en directe no puc dir si és gol o no. Simplement nosaltres pensàvem que el fora de joc l’hi havien assenyalat a Solbes, que era el que estava en posició dubtosa. La contrarietat arriba quan l’àrbitre ens diu que el fora de joc l’ha assenyalat a Naranjo, que clarament estava un metre al darrere dels defenses”.

El tècnic valencià va afegir que “a la segona part ens crèiem capaços de remuntar el partit, però el fet de no haver estat del tot brillants en atac i la decisió arbitral final, fan que al final m’hagi quedat un mal sabor de boca”. Marc Garcia va mostrar, en canvi, la seua satisfacció amb el treball dels que van sortir de refresc. “Els canvis han pogut donar un altre aire al partit, que era el que necessitàvem al descans. Trobar espais entre línies i ser més verticals. I crec que al final ho hem aconseguit.” L’entrenador va acabar dient que “també se’m queda un mal sabor de boca perquè tots hauríem recordat el resultat com un dia de molta alegria però no ha pogut ser. Només em queda agrair a l’afició que era fora perquè fa gran aquest club. De fet, a l’acabar el partit he dit a la meua família que he estat tota la vida treballant dur per entrenar un equip com el Lleida”.

“Agraeixo el suport a l’afició que estava fora de l’estadi perquè fa gran aquest club”

Per la seua part, Campins va dir que “se’ns ha posat molt difícil el partit contra un gran rival. Però també ens hem de quedar que la segona part ha estat un monòleg nostre, independentment de l’expulsió”. Adri Lledó va explicar les sensacions del vestidor: “En el descans estàvem convençuts que podíem capgirar-ho. Estem contents per la reacció, però amb la sensació que mereixíem guanyar i que hem estat molt a prop de poder emportar-nos els tres punts”.