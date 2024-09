Jorge Martín és més líder i Marc Márquez acaba cinquè

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Jorge Martín (Ducati) va sorprendre l’autor de la pole de MotoGP, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) en l’esprint del GP de San Marino, en la qual Marc Márquez (Ducati) va ser cinquè. Martín va dominar des de la primera volta i va augmentar a 26 punts l’avantatge en el Mundial respecte a Bagnaia, que va acabar segon al davant de Franco Morbidelli (Ducati).

El madrileny va firmar una bona sortida, passant de la quarta a la primera posició, mentre que al darrere Marc Márquez va guanyar un lloc, del novè al vuitè, mentre que el seu germà Àlex Márquez (Ducati) va cedir diverses posicions. Amb un ritme fortíssim en la primera volta, Martín la va completar amb gairebé mig segon sobre Bagnaia i amb Franco Morbidelli tercer. Marc Márquez es va trobar estancat en la novena posició, superat per Marco Bezzecchi (Ducati), però el lleidatà el va superar en la quarta volta. La pressió d’aguantar el ritme de Márquez va fer que Bezzecchi acabés caient a la cinquena volta, mentre que al davant hi havia un trio clar format per Martín, Bagnaia i Morbidelli. Aquest últim es va anar despenjant del duo líder i a ell es va anar atansant un grup encapçalat per Bastianini. Al darrere, Marc Márquez va aprofitar un error de Brad Binder (KTM) per superar-lo i iniciar la caça de Pedro Acosta (KTM), al qual va assolir i va superar en l’última volta per ser cinquè. Mentrestant, Àlex Márquez va acabar desè. Pecco Bagnaia va aconseguir la pole i un nou rècord a Misano, on Marc Márquez se’n va anar a terra i va acabar en la novena posició. El lleidatà, que tenia el setè millor crono, no va tenir sort i, quan va tirar amb força per millorar, va caure al revolt 15 del traçat, patint la setzena caiguda de la temporada. Mentrestant, l’italià Tony Arbolino (Kalex) va aconseguir la pole en Moto2, amb el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, aconseguint el cinquè millor temps.

“Hem arruïnat la feina de tot el cap de setmana amb la caiguda”

Marc Márquez va ser molt crític amb el seu rendiment en la sessió de qualificació, on va ser novè, i va manifestar que “hem arruïnat el cap de setmana amb la caiguda. Aquesta volta que no he completat podria haver-me col·locat a segona fila i això hauria canviat els objectius. Hem fet tot el que hem pogut i alguns bons avançaments en una pista en la qual és difícil fer-ho. La carrera es decidirà en els primers segons, ja que una bona sortida ens podria ajudar molt”, va afegir. Per la seua banda, Àlex Márquez, que surt avui setè, va dir que “he comès errors al principi de la cursa, però el ritme no és gaire dolent i crec que podem lluitar pel top ten”.