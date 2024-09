Lleida brilla a l'Estatal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els palistes lleidatans van destacar en la segona jornada del Campionat d’Espanya d’eslàlom, que es disputa a la Seu i que ahir va allotjar la competició individual. L’olímpic Miquel Travé va encapçalar amb l’or el triplet del Cadí CK en C1 sènior, amb Marc Vicente i Joan Sansa completant el podi. Travé també va revalidar el títol en K1 sènior, al davant del seu company Manel Contreras i David Llorente (Eresma). El títol en C1 femení va ser de la també lleidatana Núria Vilarrubla (Cadí CK), imposant-se a Miren Lazkano (Sant Sebastià) i Klara Olazabal (Santiagotarrak). En el K1 hi va haver triplet del Sant Sebastià, amb Maialen Chourraut, Olatz Arregui i Miren Lazkano. Anna Simona, del Cadí CK, va ser or en C1 júnior, al davant de la seua companya Jana Planes i Haizea Segura (Sant Sebastià); mentre que en la prova masculina es va imposar Oier Díaz (Santiagotarrak), batent Azuka Mbelu i Jan Vicente, tots dos del Cadí CK. En el K1 júnior hi va haver triplet lleidatà: Faust Clotet (Pallars), Thyzzian Torras (Cadí CK) i Jordi Sala (Mig Segre); mentre que Jana Planes (Cadí CK) va aconseguir la plata en la prova femenina. A les finals de categoria cadet, van destacar els títols de Dídac Foz (Pallars) i Júlia Sala (Mig Segre), ambdós en K1; mentre que Lara Sanz (Cadí CK) va aconseguir la medalla de plata en C1.

Avui es tanca el Campionat d’Espanya d’eslàlom amb les proves de caiac cros, en les quals Travé buscarà el seu triplet.