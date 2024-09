Una Lliga amb dos lleidatans

Aquest cap de setmana arranca la Tercera RFEF, una categoria que aquesta temporada compta amb doble presència lleidatana, ja que hi competeixen el Mollerussa i l’Atlètic Lleida. L’equip de la capital del Pla d’Urgell és el veterà, ja que és la segona temporada que hi participa, mentre que l’Atlètic Lleida l’afronta per primera vegada després de l’ascens que va aconseguir a la passada campanya. Els dos equips obren la Lliga a casa. L’Atlètic Lleida ho fa avui a les 12.00 rebent al Ramon Farrús la Fundació Esportiva Grama, mentre que el Mollerussa rep a les 18.00 el San Cristóbal al Municipal.

Tant Mollerussa com Atlètic Lleida afronten la campanya amb nou entrenador a la banqueta i moltes cares noves a la plantilla. Al capdavant dels del Pla hi ha Mohamed El Yaagoubi Moha, de 46 anys, que com a futbolista va acumular una notable experiència a Primera divisió en clubs com l’Osasuna i l’Espanyol, amb diverses campanyes també a Segona amb Llevant, Elx, Reial Societat, Girona o Sabadell. Després d’un final de la passada campanya en el qual el Mollerussa va unir l’alegria d’aconseguir la permanència amb unes dificultats econòmiques que van provocar el relleu al capdavant de la presidència, càrrec que va assumir Josep Gené en lloc de Jaume Vallverdú, l’objectiu enguany és no patir tant i basar-se en l’experiència esportiva per aconseguir-ho. Amb un total de 14 incorporacions, continuen de l’any passat Joel Porté, Jordi Ars, Lamin Juwara, Pau Font, Jofre Graells, Xavier Puiggròs Putxi, Albert Delgado, Jordi Pedrós i Jordi Puig.

Els dos equips estrenen entrenador, amb Moha al Mollerussa i Gabri García a l’Atlètic Lleida

A la banqueta de l’Atlètic Lleida debuta Gabri García, de 45 anys, que com a futbolista va militar durant moltes temporades al FC Barcelona, a més de l’Ajax i el Sió suís, sent medalla de plata amb Espanya als Jocs de Sydney 2000. Com a tècnic té també una notable experiència i aquesta és la segona vegada que entrena a la capital del Segrià, ja que va entrenar el Lleida Esportiu la temporada 2021-22. El seu repte és doble; d’una banda consolidar en la categoria el projecte i conjuntar una plantilla totalment renovada, ja que tan sols continuen tres futbolistes de la passada temporada, Pau Torres –malgrat que la va acabar a l’Europa–, Daouda Koné i Víctor Villote, mentre que ha incorporat 21 jugadors.El primer derbi entre aquests dos equips lleidatans no arribarà fins a la jornada 11, el 17 de novembre, quan s’enfrontaran al Municipal Ramon Farrús, mentre que el duel a la capital del Pla d’Urgell serà la jornada 28, el 30 de març del 2025.Jordi Pedrós, capità del Mollerussa, explica que “afrontar el repte de ser un altre any a Tercera és per a nosaltres una passada i tenim tots molta il·lusió per encarar aquesta nova temporada”.Per la seua part, Pau Torres, capità de l’Atlètic Lleida, es mostrava optimista davant l’inici de la temporada perquè “hem fet un bon equip, hi ha molta gent nova però hem fet una bona pretemporada. Anirem partit a partit perquè la categoria és difícil”.

En la seua primera temporada al Mollerussa, l’entrenador Moha explica que “ho afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió, molt compromís i molta responsabilitat, perquè és un equip que la passada temporada va aconseguir l’objectiu de quedar-se una temporada més en aquesta categoria, que és il·lusionant per a la ciutat, per als jugadors i per al club i pretenem fer com a mínim el mateix, il·lusionar la gent i, sobretot, jugar bé i poder guanyar molts partits per aconseguir l’objectiu principal. Volem que la gent estigui contenta, que els jugadors es diverteixin i alhora facin gaudir els aficionats”.

Amb molts jugadors nous, assenyala que “sí, hi ha molta gent nova, molts xavals joves i al final tot això necessita el seu temps. Aquest camí és un procés llarg i en aquest camí ens anirem construint però la base, els jugadors de la passada temporada més els que s’han incorporat, crec que tenim capacitat enguany per fer coses importants”.Afirma també estar content amb una plantilla de “xavals que tenen moltes ganes, que tenen molta il·lusió i molts senten el futbol d’una manera especial. I això per a mi és gratificant. A partir d’aquí es poden fer moltes coses”.

Gabri García es mostra il·lusionat davant d’aquesta nova etapa a l’Atlètic Lleida. “Torno a Lleida amb un projecte diferent, en una categoria diferent i amb molta il·lusió per l’entusiasme i les ganes que hi ha dins del club de voler fer les coses bé.”

Amb nombrosos canvis respecte a la passada temporada, assegura que “estic molt content amb la confecció de la plantilla que ha fet Xavi Bartolo i la resta de gent que està involucrada en l’àrea esportiva. Tenim una sèrie de jugadors joves, sobretot, que és el que també volia jo, treballar amb gent jove, ja que hi estic molt acostumat i m’agrada molt i comptem amb quatre o cinc jugadors amb experiència en la categoria, per tant una plantilla equilibrada”.Pel que fa als motius que el van portar a acceptar aquest projecte, explica que “sobretot l’ambició que em van transmetre des de la primera reunió” i no creu tenir una pressió més gran a causa d’aquesta ambició: “Pressió en el futbol sempre en tenim, els entrenadors i els projectes nous, però en aquest cas crec que la pressió ens l’anirem posant nosaltres mateixos. Però ara, sobretot, es tracta de consolidar la categoria i fer un bloc.”

«El nostre objectiu és il·lusionar la gent» «Em va atreure l’ambició que mostra aquest club»