Remuntada negada

El Lleida CF es va quedar ahir a un pas de remuntar un 0-2 desfavorable davant de l’Atlètic Balears, però es va haver de conformar amb un punt (2-2) quan ja celebrava el triomf, producte d’una acció polèmica en l’afegit. L’àrbitre va anul·lar un gol de Campins per un fora de joc previ inexistent de Solbes i va donar un punt extra de crueltat a un partit que els blaus van haver de disputar sense el suport del públic.

Així, el conjunt lleidatà va veure premiada tan sols a mitges la seua millora a la segona meitat, en la qual va deixar enrere una molt mala versió de la primera. L’Atlètic Balears havia demostrat galons però no el joc d’un equip cridat a ascendir i es va posar 0-2 en les seues dos úniques accions. Després del descans, els de Marc Garcia van corregir i, ja amb l’1-2 de Gené, es van veure beneficiats per l’expulsió del visitant Ulrich. Amb un més, el Lleida va trepitjar l’accelerador i sense gaire brillantor, va aconseguir l’empat de Campins, a qui un error arbitral va deixar sense un doblet que hauria significat el primer triomf d’un equip blau que ara suma dos punts.El partit s’hauria pogut posar molt aviat de cara per als blaus, en una ocasió després d’un servei de banda, en la qual Juanan va posar una centrada que Domingo va rematar al pal. Va ser la primera ocasió per als de Marc Garcia i també la més clara fins al descans, però també va suposar un avís per a un Atlètic Balears que es va tancar al darrere i va començar a veure que podia fer més mal sense la pilota que amb ella.L’equip de Jaume Mut va entregar la possessió al Lleida, que es va atipar de passar-se pilotes entre la línia de tres centrals i els centrecampistes, però no trobava cap via per superar la línia defensiva visitant, més enllà d’una tímida rematada de Gené al 22. Llavors el partit ja anava 0-1, perquè sis minuts abans el conjunt balear es va avançar en la primera ocasió en què va creuar el centre del camp amb certa intenció. Tovar va recollir una pilota llarga a la banda dreta, va superar Fuentes en el cos a cos en conducció, en una acció en la qual el defensa local va reclamar falta, i va centrar enrere perquè Toni Ramon batés Iñaki (0-1). El gol balear no va fer més que reforçar l’anterior guió, amb un Lleida poc lúcid, horitzontal i previsible. A més, va encadenar algunes pèrdues amb l’equip obert i, en una, ja en l’afegit, l’Atlètic Balears va forçar un córner que Bover va penjar a la perfecció perquè Jaume Pol anotés el segon lliure de marca (0-2).Tanmateix, el descans va canviar per complet el Lleida, que va passar del 5-3-2 al 4-2-3-1 i en cinc minuts va generar més que en tot el primer temps. Tot just arrancar, ho va provar l’acabat d’incorporar Cortijo, just després ho va fer Naranjo, fins que a la tercera va anar la vençuda i Adri Gené va controlar una passada a l’espai, va entrar a l’àrea i va batre el porter amb un xut creuat al 52 (1-2). L’esperança de la remuntada es va avivar encara més quan poc després el visitant Ulrich va aixecar la cama en una pilota dividida i va impactar al cap de Lledó, que li va valer la roja directa i va condemnar el seu equip a jugar amb deu més de mitja hora. L’equip balear va saber frenar bé el ritme de joc blau, que no va generar gaires ocasions, però en la que va tenir, al minut 82, va trobar l’empat. Amb l’equip bolcat a dalt, Unai va posar una centrada amb corda que Campins va rematar al punt de penal per superar per dalt Zárraga (2-2).L’ahir capità blau va arribar a anotar el doblet, en una falta lateral que Solbes va despenjar al segon pal i Campins va convertir en gol. Tanmateix, l’assistent va assenyalar un fora de joc inexistent que va interrompre una remuntada èpica en un Camp d’Espots buit. Tanmateix, el càstig per a l’afició lleidatana va ser doble i no va poder veure el partit ni celebrar un triomf que tocava amb els dits.

Pantalla gegant de Lleida TV amb 800 aficionats

Malgrat que el partit va ser a porta tancada, els jugadors del Lleida van poder sentir el suport de l’afició, que va respondre a la crida del club i es va reunir davant la porta 4 del Camp d’Esports per seguir el partit a través d’una pantalla gegant, en la qual es va oferir la retransmissió en directe de Lleida TV.Al voltant de 800 persones, segons els càlculs del club, es van congregar a la fan zone organitzada per l’entitat i oberta des de les 18.00 i no es van cansar d’animar durant tot el partit, aprofitant que l’emissió televisiva de la pantalla era gairebé simultània respecte al que succeïa sobre el terreny de joc. Encara que l’ambient era molt més fred que en un partit habitual, l’atmosfera des de dins de l’estadi no semblava la d’un partit a porta tancada.Després del partit, els jugadors van voler agrair el suport de la seua afició i van sortir al balcó del camp davant les oficines per tenir el moment de comunió habitual amb el públic.Alguns dels aficionats fins i tot es van esperar fins que els jugadors van sortir dels vestidors per mostrar-los el seu ànim malgrat l’empat i culminant així una jornada que també va ser festiva, ja que el club va amenitzar la fan zone amb música i una barra amb begudes.El club repetirà la instal·lació de cara a dissabte vinent, quan disputarà el seu segon partit a porta tancada, davant del Cornellà i acabarà així de complir la sanció que se li va imposar.