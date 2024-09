El tenis taula dona a Espanya la medalla 39

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ander Cepas va tancar ahir la seua participació en els Paralímpics de París amb un bronze, la medalla 39 per a Espanya, en la classe 9 de tenis taula després de no poder sorprendre en les semifinals el gran favorit, el belga Laurens Devos. El basc, de 20 anys i en el seu debut en una cita d’aquest nivell, buscava sorprendre el número u de la seua classe, però aquest amb prou feines li va donar marge i el va batre per la via ràpida per 3-0 (11-7, 11-8 i 11-7). D’altra banda, el tenista Martín de la Puente no va poder sumar un segon bronze després de caure amb claredat per 6-1 i 6-2 davant de l’argentí Gustavo Fernández. El gallec va ser bronze divendres juntament amb Dani Caverzaschi en la modalitat de dobles. Per la seua part, l’extremeny Juan Antonio del Valle va vorejar també el bronze en la modalitat de KL3 200 metres de piragüisme per un escàs marge d’una centèsima. L’atletisme espanyol va posar fi ahir a la seua participació en les proves a l’Stade de France sense poder sumar més medalles, després del cinquè lloc de José Iván Cano en la prova de longitud F13 i el quart d’Adiaratou Iglesias en els 400 metres T13.