El Cadí tanca l'Estatal amb el títol de campió per clubs

El Cadí CK va tancar el Campionat d’Espanya d’eslàlom amb el títol per clubs, acumulant 639 punts durant les tres jornades en les quals va exercir d’amfitrió. L’Atlètic Sant Sebastià, dominador ahir al caiac cros, va aconseguir la segona posició (534 punts), mentre que la tercera plaça va ser per al Santiagotarrak, que va acumular 381 punts. L’AE Pallars, amb 102 punts, va ocupar la quarta posició, mentre que el Mig Segre va acabar novè (42).

L’Atlètic Sant Sebastià no va donar gairebé opció durant l’última jornada, imposant-se en 4 de les 6 categories, mentre que el Cadí va aconseguir quatre podis i el Mig Segre en va aconseguir un. En la cita sènior masculina, el gallec Manuel Ochoa (Tomiño) va aconseguir l’or, davant de David Llorente (Eresma) i Miquel Farran (Mig Segre); mentre que a la categoria femenina la vencedora va ser Maialen Chourraut (Sant Sebastià), seguida de les seues companyes Leire Goñi i Olatz Arregui, amb la lleidatana Núria Vilarrubla (Cadí CK) en la quarta posició. En categoria júnior, Jan Vicente (Cadí CK) va aconseguir el títol, després d’imposar-se en la final al seu company Azuka Mbelu i Oier Amiano (Santiagotarrak). En la prova femenina, la guanyadora va ser Haizea Segura (Sant Sebastià), que va ser més ràpida que Noa Díaz (Quixós) i la lleidatana Jana Planes (Cadí CK). Planes ha aconseguit pujar al podi en les tres proves en les quals ha competit, ja que dissabte va ser plata en K1 i C1. En la categoria cadet masculina, Julen Bueno (Sant Sebastià) es va imposar a la final a Nil Planes (Cadí CK) i Oier Azpillaga (Sant Sebastià), mentre que Ian Puy (AE Pallars) va aconseguir la quarta posició. En la prova femenina, el triomf va ser per a Ainhoa Segura (Sant Sebastià), que va superar María García (Santiagotarrak) i Elia Cuadrado (Calasparra). Paula Sanz (Cadí CK) va ser finalista i va acabar en el quart lloc. D’aquesta forma, l’Atlètic Sant Sebastià va obtenir el títol de caiac cros per clubs, acumulant 200 punts, mentre que el Cadí va aconseguir la segona posició, amb 186 punts. El Santiagotarrak va completar el podi, sumant 123 punts. L’AE Pallars va acabar quarta (67 punts) i el Mig Segre en la sisena posició, amb 40 punts.