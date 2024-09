Dur debut de l'AEM, que cau a casa contra l'Alhama

L’AEM va encaixar ahir un dur cop de realitat en el seu debut de lliga contra un clar candidat a l’ascens com l’Alhama (0-2), que va tenir tot l’encert i tota la sort que els va faltar a les lleidatanes per emportar-se el triomf en un partit disputat i sense dominador que es va decidir en accions puntuals.

En un xoc entre dos equips amb un estil molt similar, el guió va ser clar des de l’inici. Van regnar les pilotes llargues i les defenses i el que va decidir va ser l’efectivitat. El conjunt murcià va aconseguir els dos gols en gairebé els seus dos únics xuts a porteria, davant d’un AEM que va desaprofitar les poques ocasions que va tenir i va perdre la fe d’aixecar el partit quan el rival va anotar el 0-2 en el minut 63. Va ser un penal desafortunat contra les lleidatanes, que, en canvi, van protestar amb vehemència dos penes màximes sobre María Lara –una en cada part– que la col·legiada no va assenyalar, malgrat que la segona va ser molt clara.

Les lleidatanes, amb sis cares noves a l’onze inicial, van estar incòmodes en l’arrancada, davant d’un conjunt murcià amb una columna vertebral molt més continuista respecte a la passada campanya i que es va trobar molt més còmode, ajudat també perquè al centre del camp va partir Anita, capitana de l’AEM la passada temporada que ha reforçat l’Alhama, qui domina com ningú el joc al Recasens.

Malgrat no estar còmode, el conjunt lleidatà no se sentia assetjat en defensa i només va veure com Mbappé provava un xut desviat al minut 13, abans d’encaixar el primer gol dos minuts després. En una falta en camp propi servida en curt, la central Yannel va enviar una pilota frontal just entre l’esquena de la defensa i Laura Martí, que va sortir un instant tard i va veure com Kuki la va superar per dalt (0-1).

Ja amb el marcador en contra, el conjunt lleidatà va començar a trobar situacions per generar perill, però no aconseguia concretar-les. La primera a intentar-ho va ser Evelyn, en una centrada creuada a la qual no va arribar per poc María Lara. En una altra d’aquestes accions prometedores, però que no acabaven en perill real, al minut 36 l’AEM va reclamar el primer dels dos penals a favor, ambdós amb María Lara com a protagonista. En una altra centrada des de la dreta d’Evelyn, Lara va intentar controlar la pilota entrant a l’àrea, però Santamaría la va fer caure amb el cos desentenent-se de la pilota, en una acció que la col·legiada no la va considerar suficient per assenyalar penal.

Abans del descans, Marina Pérez també va tenir la seua amb un xut que va repel·lir una defensa i va començar a donar mostres de la seua qualitat com a preludi d’una segona part en la qual va estar molt més activa.

De fet, als deu minuts de la represa i després d’un gol anul·lat a la visitant Mbappé per fora de joc, Marina va tornar a generar una ocasió. La il·licitana es va regirar al centre del camp, va arrancar cap a l’àrea i va optar per assistir Gestera. Tanmateix, la passada no va ser bona i la pilota va tornar als seus dominis perquè definís desviat. Només un minut després, Lara va posar una gran centrada creuada per sobre de tota la defensa que Evelyn va provar de controlar a l’àrea petita, però la canària no va poder dominar i va desaprofitar una de les arribades més clares de les lleidatanes.

L’AEM ho va pagar encara més car al 63, ja que després de molts minuts sense que l’Alhama trepitgés la seua àrea, en un servei de banda, Belén va rebre la pilota d’esquena a la porteria, la va elevar per provar una xilena i va trobar petroli, perquè la pilota va impactar al braç d’una Vero Herrera que fins llavors estava rendint a gran nivell.

La col·legiada va decretar penal amb encert i Estefa va convertir el 0-2 malgrat que Laura Martí va estar a punt de parar-lo. Amb mitja hora al davant, el conjunt lleidatà es va mostrar més ofensiu i, al 68, va tenir una acció gairebé calcada a la d’Evelyn d’abans del 0-2. En aquest cas va ser Inés qui no va arribar a controlar la pilota. També va faltar poc perquè María Lara trobés l’1-2 en un xut des de l’esquerra que va rebotar en una defensa i es va estampar al travesser.

L’acció va ser ja al minut 82, poc abans que, aquesta vegada sí, fos objecte d’un clar penal, quan en una acció sense aparent perill va rebre una puntada de peu d’Estefa a la cama de suport, tot i que la col·legiada va considerar que no era punible i va donar pas a uns últims minuts de tràmit per a un AEM que dimecres debuta a la Copa.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, es va mostrar contrariat per haver perdut un partit “en què hem fet coses bé però en el qual ens han condemnat dos accions puntuals”. “L’Alhama és un equip per pujar, que amb poca cosa et penalitza i hem pagat car dos errors nostres”, va insistir.

Malgrat el resultat, va dir convençut que “hem estat a un bon nivell. Hem creat ocasions però ens ha faltat rematar”. Tanmateix, va apuntar que “la defensa no ha estat consistent i això ens ha de fer créixer”. A més, també va mostrar la seua opinió sobre la polèmica arbitral: “Per a mi el penal que ens xiula ho és, el de la primera part no l’he vist, però el de la segona és molt clar”. Tot i així, va deixar clar que “els errors arbitrals no són els que ens han penalitzat”.

Per la seua part, Andrea Palacios també va considerar que “dos errors ens han penalitzat molt i la veritat és que el resultat és dur però les sensacions són bones”. A més, també va criticar els penals no assenyalats i que “les àrbitres ens fan xarrades d’una hora i després no tenen un criteri igual. S’ha deixat jugar molt un equip i poc l’altre”. A més, Evelyn Acosta va sentenciar que “no ens condemnarem pel primer resultat”. “Sabíem que el duel seria intens i avui en atac no hem estat encertades, també m’hi incloc”, va concloure.