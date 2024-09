Estrena amb remuntada de l'Atlètic Lleida

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va aconseguir una victòria molt treballada a la segona meitat en la seua estrena a Tercera RFEF. Els locals van saber reaccionar al cop rebut a la mitja hora de joc, quan un error en la sortida de pilota va condemnar els de Cappont a patir una pena màxima que va transformar Walid per a la Grama. Garrós en la segona meitat va encertar amb dos pilotes a l’interior de l’àrea per fer valer la seua gran faceta de golejador i deixar els tres punts al Farrús.

El partit es va iniciar com el típic partit d’inici de temporada, amb els dos equips temptejant-se i sense aproximacions a les àrees. Els de Gabri no aconseguien robar en la sortida de pilota visitant i, malgrat trobar bons espais per sortir, no podien arribar a l’àrea, ja fos per la imprecisió dels desplaçaments o per les constants faltes rebudes per Garrós quan es quedava les pilotes.A mesura que avançava el primer temps es va veure els visitants més còmodes però sense trobar el camí del gol, una cosa que va explorar quan al minut 32 Pau Torres va voler fer una passada amb el peu dret a Manrique, el seu company. Entre aquest i Torres hi havia Walid, que va robar la pilota a l’interior de l’àrea, quedant-se amb Alcalà. El central, que s’estrenava en lliga en el futbol amateur, va fer caure Walid quan intentava recuperar la pilota i l’àrbitre va assenyalar penal. Walid no va fallar.Quedaven deu minuts per al descans, i encara que els lleidatans van tenir alguna aproximació per banda esquerra no van aconseguir inquietar la porteria de Sergio.Ja a la segona meitat es va veure un Atlètic Lleida molt més posat en el partit des de l’inici, robant pilotes en camp contrari i la sortida de pilota era molt més nítida, arribant així als voltants de l’àrea. Al minut 58, van combinar Sauret i Joanet a la frontal de l’àrea de la Grama, el segon va trobar una passada filtrada a l’esquena de la defensa que va controlar Sidibé a la línia de fons, va aixecar el cap, no es va precipitar i amb una passada precisa va deixar sol Garrós en l’àrea petita perquè el killer local tan sols hagués d’empènyer la pilota a la xarxa, encoratjant així els sis-cents espectadors que van presenciar la jornada matutina.L’Atlètic Lleida tenia un punt més de físic que el seu rival, es notava en les pressions i es va entossudir a anar a guanyar el partit. L’entrada de Fer Albín per dins retardant Sauret li va donar un plus més per enllaçar amb els jugadors atacants. Quan s’entrava a l’últim quart d’hora, va arribar el segon gol local. Sauret va botar una falta a prop de la línia de mig camp. De bon començament, totalment inofensiu, ja que la centrada es va dirigir a una zona en la qual tan sols hi havia jugadors visitants. Aquests, no es van posar d’acord en qui aclaria i la pilota va quedar morta al punt de penal. Allà va aparèixer l’home gol, Boris Garrós, que a la sortida del porter va creuar la pilota amb la cama esquerra per posar en avantatge l’Atlètic Lleida.D’aquí al final, els visitants tan sols ho van intentar a través d’alguna internada per banda dreta a través de Rubira, però els defenses locals van saber bloquejar tota mena d’intents perquè Pau Torres ni tan sols hagués de treballar per evitar un gol de la Grama.Va debutar Wilber Hurtado i també van entrar els germans Koné de refresc. Hurtado va gaudir de l’oportunitat més clara per sentenciar el partit, quan en un pràcticament tres contra un, va ser una mica egoista decidint acabar ell la jugada. No era mala idea si no hagués acabat topant amb el pal dret de la porteria defensada per un segur Sergio.Amb aquest 2-1 es va arribar al temps afegit, on ni tan sols penjant pilotes la Grama va aconseguir disposar d’alguna ocasió de gol. Al final, un feliç debut per a l’Atlètic Lleida, que va aconseguir els primers tres punts malgrat que encara està per acoblar-se, però que ahir va demostrar que té el nivell per somiar en gran. Diumenge vinent es dirigirà a terres gironines per enfrontar-se al filial del Girona.

L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabriel García Gabri, va assegurar que aquesta victòria “ens dona encara més confiança en aquest procés de millora que estem portant a terme”. A més, va indicar que “malgrat que els resultats de la pretemporada no van ser bons, l’objectiu era arribar amb bones sensacions i ho havíem aconseguit”.

El tècnic va reconèixer que “sempre és difícil debutar a casa perquè pot passar factura la responsabilitat com ens ha passat a la primera part”. A més va insistir que “la diferència entre les dos parts ha estat la precipitació, no hem començat tranquils”. Aquesta precipitació va desaparèixer sobretot arran del primer gol. “Començar perdent et fa anar a remolc, però a la segona part hem sortit molt millor, amb algun retoc tàctic, i el primer gol ens ha donat molta calma”. Gabri estava molt “satisfet per la victòria i pel rendiment de l’equip. Era un escenari difícil i hem d’estar molt contents per l’actitud de l’equip”.Sobre l’error que va costar el gol visitant, el va qualificar com “una desgràcia fruit d’aquesta idea que tenim de jugar”. Així mateix, va valorar el bon estat de forma física de l’equip. “Encara que hem fet dos canvis forçadament, hem arribat amb un punt més que el rival”, va dir.

El Mestalla iguala el Sant Andreu a dalt

El València Mestalla va superar ahir l’Alzira (0-1) i va igualar el Sant Andreu dalt de la taula com els dos únics equips que mantenen el ple de punts al grup 3 de Segona RFEF. A l’altre costat de la classificació, Olot, Mallorca B i Espanyol B van perdre ahir els seus partits i continuen sense sumar en una taula en la qual el Lleida és novè amb dos punts.