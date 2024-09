Márquez repeteix victòria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) va tornar a demostrar que en moments de mala maror és el millor amb diferència i ahir es va adjudicar el GP de San Marino de MotoGP, la seua segona victòria consecutiva de l’any. Quan va començar a ploure tímidament, el lleidatà va veure la seua oportunitat, va atacar tots els rivals, es va posar líder sense entrar a canviar de moto, un error que van cometre alguns pilots, entre els quals el líder del Mundial, Jorge Martín (Ducati). El madrileny segueix primer, però amb 7 punts d’avantatge sobre Pecco Bagnaia (Ducati) i amb 53 punts respecte a Márquez.

La cursa va ser declarada en mullat, fet que facultava tots els pilots a poder entrar als boxes per canviar de moto. Es va apagar el semàfor i Bagnaia no es va deixar sorprendre, seguit de Martín, que va haver de superar Franco Morbidelli (Ducati), mentre Márquez s’anava barallant amb Enea Bastianini (Ducati). Però abans de complir-se la primera volta, ja havia superat Jack Miller (KTM) i Marco Bezzecchi (Ducati). Pedro Acosta (KTM) va ser un altre dels que va millorar una posició en la volta inicial, tot i que va haver de resistir la pressió d’alguns dels rivals, que fins i tot va propiciar un toc amb Morbidelli, perdent els alerons davanters del costat esquerre de la moto. Una volta més tard, Acosta va avançar Morbidelli, però l’italià li va tornar poc després l’avançament. Bagnaia es va mantenir ferm en el liderat, seguit de Martín, Morbidelli, Acosta, Brad Binder (KTM), Bastianini i Marc Márquez. Bastianini va superar Binder i Marc Márquez va intentar fer el mateix, malgrat que va haver d’esperar un parell de voltes per aconseguir el seu objectiu i així evitar que l’italià se n’anés en solitari, mentre Bagnaia, Martín i Morbidelli ja comptaven amb gairebé 3 segons d’avantatge sobre els seus rivals més directes. El ritme dels líders era tan alt que Morbidelli, que intentava mantenir-se darrere de Bagnaia i Martín, se’n va anar a terra quan la pluja començava a caure amb una mica més d’intensitat, que va fer saltar totes les alarmes a la resta dels equips, que van preparar les motos amb configuració d’aigua. Martín va ser el primer a entrar a canviar de moto, una decisió arriscada perquè la pluja no era prou intensa, però que va ser l’avís per a la resta de pilots.Sense que la pluja arribés a caure de manera intensa, la situació que més agrada a Marc Márquez, el lleidatà es va trobar líder de la cursa en la novena volta, superant Bagnaia i amb dos especialistes en aigua com Miller i Binder, darrere de l’italià. Martín es va equivocar en el canvi de moto i tant ell com la resta de pilots que havia arriscat a l’hora d’utilitzar la moto amb configuració d’aigua va haver d’entrar novament a canviar de moto. Un error que van aprofitar els seus rivals en la baralla pel títol. Márquez va començar a consolidar el liderat a poc a poc, sense que Bagnaia fes l’efecte de poder o voler disputar la victòria al lleidatà, ja que al darrere s’anaven atansant Bastianini i Miller, amb Àlex Márquez (Ducati) en la cinquena posició, aprofitant de les condicions. Martín, en la catorzena volta, era quinzè, però amb volta perduda, com la resta de pilots que van optar per entrar a canviar de moto. En el quinzè gir, Àlex Márquez va aconseguir superar Miller per ascendir al quart lloc, encara que sense aconseguir deixar enrere els seus rivals més directes. Marc Márquez i Bagnaia van protagonitzar una segona part de la carrera en la qual les diferències tan aviat creixien com s’escurçaven, però sempre amb el lleidatà marcant el ritme, amb un Bastianini navegant tercer, en terra de ningú, a poc més d’un segon. A deu voltes del final, el pilot de Cervera va mantenir les diferències sobre el vigent campió i també respecte a un Bastianini que no va donar mostres de poder recuperar el terreny cedit als seus rivals i semblava conformar-se amb la tercera plaça. Márquez va demostrar, a 7 voltes del final, que no estava disposat a cedir la primera plaça i, amb una marca d’1:31.564, va establir un nou rècord del circuit, que li donava un avantatge de més d’un segon sobre Bagnaia, que va decidir llançar la tovallola per no comprometre la seua situació al Mundial. La victòria de Marc Márquez va ser inapel·lable, amb un ritme que no va poder seguir Bagnaia i amb Bastianini tercer, en solitari, lluny de la part davantera. La quarta plaça va ser per a Binder, al davant de Bezzecchi, Àlex Márquez, Fabio Quartararo, Miller, Fabio Di Giannantonio i Pol Espargaró, que van completar les deu primeres posicions. La pròxima cita, el dia 22, una altra vegada al circuit de Misano.

“Ara no sé si la motxilla pesa més o menys”

“Ara no sé si la motxilla pesa més o menys. Tothom esperarà victòries cada cap de setmana. Queden molts punts en joc i si vas retallant vol dir que més viu estaràs a final de temporada. Però continuo amb el meu discurs”, va dir Marc Márquez després del seu segon triomf seguit. “Si vull lluitar pel títol, no puc cometre els errors de la classificació, no puc esperar les quatre gotetes diumenge”, va afegir el lleidatà. “Per a mi el més important és que en les últimes voltes tenia tot un campió del món darrere. Conec molt bé aquesta moto i he pogut marcar la meua volta ràpida. La velocitat la tenim, falten quadrar petites coses, però aquesta victòria és important. Em trobava còmode, però evidentment el meu resultat ha estat marcat per aquestes quatre gotetes. Si no, era molt difícil avançar, però sí que sabia que si era just darrere de Pecco o davant, tenia un ritme molt similar a ell”, va afegir Márquez, que va ser xiulat per un sector del públic de Misano. “Ha guanyat un vuit vegades campió. No és un malvat, és un pilot increïble i pel qual hem fet una gran aposta per a l’any que ve. Tindrem un grandíssim equip”, va assenyalar per la seua banda Davide Tardozzi, team mànager de l’equip Ducati Lenovo. “Aquell que pensés que no s’havia de comptar amb Marc Márquez per al títol d’aquest any segur que no entenia de motos”, va afegir l’italià.

Ai Ogura assalta el liderat en Moto2 i Moreira acaba vuitè

El japonès Ai Ogura (Boscoscuro) va aconseguir una victòria d’estrateg en Moto2 i és nou líder del Mundial. En una cursa que va tenir tres líders, inicialment Tony Arbolino (Kalex) i posteriorment Arón Canet (Kalex), Ogura va saber esperar el moment propici per accedir en les voltes finals al liderat, aconseguir la victòria i convertir-se en el nou líder, a l’acabar Sergio García (Boscoscuro) en dotzè lloc. D’altra banda, el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va firmar la vuitena plaça. Per la seua part, Ángel Piqueras (Honda) va aconseguir la seua primera victòria al Mundial de Moto3. El rookie de Requena, de 17 anys, va completar una espectacular cursa, també amb volta ràpida, superant per 35 mil·lèsimes Dani Holgado, primer en l’última volta.