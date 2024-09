Triomf del Vila-sana a la Lliga

El Vila-sana es va sobreposar a les nombroses baixes amb què ha d’afrontar la Lliga Catalana i es va estrenar ahir en aquesta competició amb una treballada victòria per 2-1 sobre el Sant Cugat. Les jugadores que disposa Lluís Rodero van assumir la responsabilitat, van fer un treball molt seriós i, amb esforç i sacrifici, van donar a l’equip la seua primera victòria a la Lliga. Van marcar Sara Planella i Judith Ortega i la gran feina de Sandra Coelho a la porteria va evitar que els atacs del rival es transformessin en més gols.

Sense la internacional Victòria Porta, ni les internacionals argentines Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez, també sense Anna Salvat –que treballa amb la selecció com a jugadora de reforç– ni la lesionada Dana Antón, Rodero amb prou feines tenia rotacions, malgrat que totes les jugadores van fer un pas endavant, amb l’experiència de Maria Porta donant solidesa a l’equip.La iniciativa corresponia a l’equip local, davant d’un Sant Cugat que generava perill en accions a la contra i que va exigir molt a les jugadores de Rodero. La primera gran ocasió del Vila-sana va arribar al minut 5, amb un penal comès sobre Ana Horche. Laura Pastor, un altre dels fitxatges, va llançar però la portera Carla Batlle va aturar-li el tir. Va ser també molt clara la que va tenir Horche al minut 9, però qui no va perdonar va ser Planella, que va marcar l’1-0 al 17. A menys de dos minuts per al descans Xènia Matas va fer l’1-1.A la segona part el Vila-sana va buscar la victòria, va disposar d’ocasions –també en va tenir moltes el Sant Cugat– i Judith Ortega va sentenciar el triomf amb el 2-1 al minut 34. Maria Porta va tenir l’ocasió de matar el matx, però va errar una falta directa al 43.

Rodero: “Hem estat un equip seriós, amb les coses molt clares”

Lluís Rodero es confessava “molt content” amb l’actuació de les seues jugadores. “Hem estat un equip seriós, amb les coses molt clares i amb molt sacrifici, que era el que exigia un partit com aquest”, va explicar. “Davant hem tingut un bon equip, que penso que crearà moltes complicacions aquest any a la Lliga i només em queda felicitar tot l’equip, començant per la Sandra, que ens ha aguantat enrere”. De les joves va dir que “han de treballar molt, però hi ha detalls que em confirmen que aquest any hi haurà més competència a la plantilla”, va concloure.