El benjamí de l'Alpicat guanya la Seu i l'aleví, segon

Els equips de base de l’Alpicat han tingut un cap de setmana exitós en el Torneig de la Seu d’Urgell. El benjamí, dirigit per Mats Zilken i Ona Moreno, es va proclamar campió després de derrotar a la final l’Igualada per 4-2, mentre que l’equip aleví, dirigit per Ona Moreno, es va proclamar subcampió, al perdre la final davant de l’Igualada en la tanda penals, en un partit que es va acabar 1-1. El sènior, per la seua part, va acabar tercer al derrotar la selecció d’Andorra.