Un clar candidat a l'ascens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Alcarràs tornarà a ser aquesta temporada un dels clars candidats a l’ascens de categoria. Un seriós aspirant a tornar a Primera Catalana, on ja va competir durant tres temporades consecutives, des de la campanya 2019-20 fins a la 2021-22.

La direcció de la plantilla estarà per segon any consecutiu a les mans de Ferran Siscart, un jove tècnic de només 23 anys, que ambiciona millorar el quart lloc del curs passat que va deixar l’equip a les portes de lluitar per l’ascens amb un estil de joc combinatiu i sortint amb la pilota jugada des del darrere.

Per això s’ha mantingut el bloc de jugadors de la passada campanya i s’ha reforçat la plantilla amb jugadors que il·lusionaran l’afició. Han arribat Markel i Manu Rueda, de l’Artesa de Lleida; Contreras, del Balaguer; Aitor Fernández, del Borges; Lluc, del Guissona; Cervelló, de l’Ascó; i els joves porters Hugo Migales (20 anys), del Lleida B, i Marc Martín (19 anys), del Juvenil de l’AEM.

“Penso que ha quedat una plantilla molt competitiva, que afronta la temporada amb moltes ganes i crec que podem fer un bon paper”, explica Ferran Siscart, que no eludeix la paraula ascens. “És l’objectiu, però serà complicat. Veig un grup molt fort”, conclou.