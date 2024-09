Espanya, amb Victòria Porta, al Mundial “a lluitar per l'or”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El seleccionador espanyol de l’equip femení, d’hoquei, Sergi Macià, va assegurar ahir que l’objectiu d’Espanya en el Campionat del Món que es disputarà a la ciutat italiana de Novara, del 16 al 21 d’aquest mes, serà “lluitar per l’or”. La Federació Espanyola de Patinatge (RFEP) va organitzar ahir al CAR de Sant Cugat un Media Day amb la selecció masculina i la femenina, en la qual figura entre les convocades la jugadora del Vila-sana Victòria Porta i en la qual l’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, és el tècnic assistent de Macià. En les sessions d’entrenament també han participat, com a jugadores de reforç, Anna Salvat i Dana Antón, també de l’equip del Pla d’Urgell.

“L’objectiu d’Espanya el marca la samarreta: lluitar per l’or i representar els múltiples clubs de tot el país”, va explicar Macià, que va valorar que han fet “un treball bastant intens” i, malgrat que va considerar que “encara queden un parell de detalls per polir”, va subratllar que les jugadores arribaran a la cita mundialista “ben preparades” i “encara amb més ganes” després de la final perduda en el Mundial de 2022 davant d’Argentina (3-0). Precisament, a la selecció argentina hi ha quatre jugadores més del Vila-sana: Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez.“Les deu jugadores arribaran en un punt òptim en l’àmbit tàctic, tècnic i mental. Estan començant a adonar-se que tenen un nivell molt elevat i no han de comparar-se amb ningú”, va analitzar el seleccionador. Va destacar Xile, Portugal i Itàlia com “les seleccions a batre” més enllà de la vigent campiona. “No serà gens fàcil arribar a una hipotètica final amb Argentina”, va advertir.Per la seua part, Guillem Cabestany, seleccionador de l’equip masculí, va dir que hi ha “una igualtat màxima entre cinc seleccions” en el Mundial. Entre aquestes favorites, l’entrenador va situar la vigent campiona mundial, Argentina, i Portugal, que va definir com “un equipàs”, encara que també Espanya, Itàlia i França.La selecció femenina continuarà entrenant-se al CAR fins dissabte, data en la qual es desplaçaran a Novara per disputar el Mundial.