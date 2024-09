Marc Bernal estarà un any de baixa després de ser operat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jugador del FC Barcelona Marc Bernal estarà un any de baixa després de ser sotmès ahir a una intervenció al genoll esquerre, al caure lesionat en la tercera jornada de LaLiga EA Sports en el duel contra el Rayo Vallecano i perdre’s ja l’última jornada.

“Marc Bernal ha estat operat aquest matí de forma satisfactòria de la seua lesió del lligament creuat anterior i menisc extern del genoll esquerre pel doctor Joan Carles Monllau amb supervisió dels serveis mèdics del club, a l’Hospital de Barcelona. El temps de recuperació previst és de 12 mesos”, va anunciar l’entitat en un comunicat.Bernal, de 17 anys, es va lesionar en el minut 97 del partit davant del Rayo en una acció fortuïta amb Isi Palazón. Immediatament, el del planter es va adonar de la gravetat de la malaltia i va abandonar el terreny de joc. En l’exploració inicial, els metges ja van veure que l’afectació era important i en les proves a què es va sotmetre van ratificar que tenia una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre i una lesió associada al menisc extern.Fins a la lesió, el pivot s’estava guanyant la confiança del nou entrenador blaugrana, l’alemany Hansi Flick, i del seu cos tècnic. De fet va ser titular en els tres primers partits de Lliga, deixant bones sensacions amb un futbol associatiu, marca de la casa, i sumant la força i envergadura dels seus 1,91 metres d’alçada.Igual com ocorrerà amb Gavi, el temps de recuperació serà d’un any. Ni el club ni el jugador no volen assumir ni un risc en la rehabilitació d’una lesió molt delicada, i més tenint en compte que es troba en edat de creixement.Hores després, Bernal va penjar una foto i un missatge a Instagram: “Un dia menys per tornar a disfrutar del que més m’agrada. Gràcies a tots pel suport.” Els seus companys ràpidament li van mostrar el seu afecte i van contestar a la seua publicació, entre ells Cubarsí, Lamine Yamal, Iñigo Martínez, Koundé, Eric Garcia o Fermín López.Anteriorment, aquest tipus de lesió solia comportar un període de baixa d’uns 6 mesos, però els traumatòlegs han vist que reduir tant els temps suposa un alt risc de recaiguda.

Ansu Fati podria estar disponible a Girona

Ansu Fati va realitzar ahir, ja amb el grup, la seua primera sessió d’entrenament d’aquesta setmana a la Ciutat Esportiva a les ordres de Hansi Flick per preparar el següent partit de Lliga a Montilivi davant del Girona, que es disputarà diumenge a les 16.15 (M+ LaLiga TV). D’altra banda, el tècnic alemany encara no va poder comptar amb els internacionals Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri i Lamine Yamal amb Espanya; Pablo Torre i Pau Cubarsí amb la sub-21; Lewandowski amb Polònia; Marc-André ter Stegen amb Alemanya, i Jules Koundé amb França.

Les eleccions de l’RFEF, el 7 d’octubre

La Comissió Gestora de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), presidida per María Ángeles García Chaves, ha convocat eleccions a la presidència de l’entitat, que se celebraran el proper 7 d’octubre si hi ha diverses candidatures. La publicació de la convocatòria d’eleccions es realitzarà demà dimecres i serà dijous quan s’obri el termini per presentar les candidatures a la presidència de l’RFEF, que tindran de termini fins al dilluns dia 16 de setembre. Les eleccions tindran lloc el 7 d’octubre si hi ha diverses candidatures; en el cas que només es presenti una candidatura, aquest pas no serà necessari.