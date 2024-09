Rodi renova un any més el patrocini del Balàfia Vòlei

L’empresa lleidatana Rodi Motor Services continuarà una temporada més com a principal patrocinador del Balàfia Vòlei, equip que competirà a Primera Nacional. Josep Esteve, director general de Rodi, i Vanesa Ortega, presidenta del club, van firmar ahir l’acord de patrocini a la seu de l’empresa, acompanyats pels membres de la plantilla de l’equip. En virtut d’aquest acord, l’equip continuarà dient-se Rodi Motor Services Balàfia Vòlei i el logotip de marca de l’empresa continuarà lluint a la part davantera de la samarreta.

Ortega va agrair a l’empresa la seua confiança en el projecte un any més, va recordar que Rodi és el patrocinador de l’equip des de la temporada 2015-2016 i va destacar el suport “després d’haver perdut la categoria, de manera que encara és més destacable que apostin per nosaltres.Per la seua part, Josep Esteve va reiterar “la nostra voluntat d’ajudar que el Balàfia Vòlei tingui present i futur” i va afegir que “la missió del club és fer-ho atractiu perquè continuï veient gent de fora a jugar i també per promoure el planter”.Quant al suport de l’empresa malgrat el descens, va valorar que “no estava en el guió descendir, es va fer un equip de transició per aguantar la categoria i no es va aconseguir, però això és esport. Ara la il·lusió continua estant-hi, continua l’entrenador i és molt important per a l’equip”, del qual va afirmar que “té la voluntat de lluitar per estar a la categoria que volem”.En aquest sentit, Vanesa Ortega va assenyalar que “hem fet una plantilla molt competitiva, en la qual hi ha jugadors joves amb molt futur però també gent amb experiència” i es va mostrar convençuda que “l’afició continuarà vibrant al Juanjo Garra, pavelló on la passada temporada es reunien 400 persones en cada partit”.El club espera avui l’arribada del seu últim fitxatge, el col·locador uruguaià Joaquín Carámbula, que ja es posarà a les ordres de l’entrenador i director esportiu del club, Sergi Mirada. El primer partit de la pretemporada per als lleidatans serà aquest proper dissabte, quan rebran el CV Arenys, acabat d’ascendir a Superlliga 2. Serà a les 11.30.