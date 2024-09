El València expedienta Rafa Mir després de ser acusat d'agressió sexual

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El València va comunicar ahir que prendrà mesures disciplinàries i que ha obert un expedient a Rafa Mir després que dimecres passat quedés en llibertat provisional amb mesures cautelars com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb accés carnal.

Després de prestar declaració davant de la jutge i quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars, el València el va eximir d’acudir als entrenaments de dijous i de divendres i es va agafar uns dies per analitzar els fets coneguts i la situació del jugador.En el seu escrit, el València condemna tota mena de violència i subratlla el seu respecte per la presumpció d’innocència. No obstant, el club explica que obre un expedient a Mir a l’entendre que la seua manera de procedir, en el seu temps de descans, “afecta indiscutiblement el rendiment professional que s’espera d’ell com a jugador” del València i que danya “la confiança” de l’afició en ells.El davanter va ser detingut la setmana passada arran de la denúncia d’una dona que havia conegut diumenge a la matinada 1 de setembre en una discoteca i després de dos dies va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars al no demanar el seu ingrés a la presó cap de les parts. Al jugador se li va retirar el passaport, se li ha prohibit sortir del país, té una ordre d’allunyament de 500 metres i de contacte amb la denunciant i amb una altra dona que va denunciar el seu amic i també futbolista Pablo Jara i l’obligació d’acudir setmanalment a firmar en seu judicial.Mir va publicar ahir un comunicat en el qual va dir voler “deixar clara” la seua innocència i va assenyalar que la denúncia és “infundada”, perquè “les relacions van ser consentides”.