Un ascendit sense complexos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almacelles torna a estar a la màxima categoria del futbol territorial lleidatà, la Segona Catalana, gràcies a l’Athletic Almacelles i a més amb una filosofia molt clara des que es va fundar el 2014: havia de ser un equip del poble format per gent del poble. L’objectiu aquesta temporada, després d’ascendir la passada on en un partit van arribar a congregar gairebé 800 espectadors, és la permanència, però sense renunciar a res. Dani Muñoz, l’entrenador, està molt satisfet amb la confecció de la plantilla. “Conservem el 80 o 90 per cent de jugadors de la passada temporada, que era un bloc format per veterans amb experiència en categories més altes i una generació de joves del poble que tenen un bon nivell. I aquesta temporada hem sumat cinc incorporacions en posicions que crèiem que havíem de reforçar per tenir una plantilla competitiva”.

L’objectiu, segons assenyala Muñoz, és “lògicament mantenir la categoria, però a partir d’aquí no ens volem posar cap sostre. Aspirem a quedar al més amunt possible”. Pel que fa a l’estil de joc de l’equip, volen mantenir el seu ADN. “Són quatre coses bàsiques. Organitzar-nos bé sobre el camp, ser intensos, tenir molta mobilitat i ser molt verticals en atac”, conclou.