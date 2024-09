El Borges, campió!

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

El Borges es va proclamar ahir campió de la Copa Lleida al derrotar el Balaguer per 0-1, a la final del torneig, que es va celebrar al Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera. En va tenir prou amb una solidesa defensiva infrangible i un gol de Guerau Coll en el minut 8 per inscriure per segona vegada el seu nom en el palmarès d’aquesta competició, que ja va guanyar el 2018 a l’imposar-se per penals al Mollerussa. Va ser un duel típic de pretemporada, entre dos equips que segueixen amb el treball de posada a punt per a la Lliga de Primera Catalana, en què ambdós militen. El Balaguer va voler portar la iniciativa des del principi, cosa que va aprofitar el Borges per generar perill a la contra. Així va arribar el 0-1 que acabaria sent definitiu. Guerau Coll, hàbil en els un contra un, va rebre una pilota, es va plantar davant del porter Alfred i el va superar en la primera ocasió del seu equip. El Balaguer tenia el control de la bimba però no generava perill. Tot just un parell de rematades va ser tot el seu bagatge a la primera part, mentre que el Borges hauria pogut marcar en una ocasió similar la del gol. Guerau Coll es va plantar davant d’Alfred, però aquest cop la partida la va guanyar el porter del Balaguer. A la segona part el Balaguer ho va intentar, però no va tenir pegada. Passades llargues i pilotes altes van ser les seues armes, mentre que el Borges, ordenat darrere, no corria riscos veient els problemes del Balaguer per arribar a porta i es va emportar la copa de campió.