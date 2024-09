El Cadí la Seu supera el Lima Horta a Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu va superar ahir folgadament el segon partit amistós de pretemporada, al derrotar per 72-39 el Lima Horta, en un partit que va tenir com a escenari el pavelló Municipal de Mollerussa. Va ser un test típic de pretemporada en el qual ambdós equips van fer moltes rotacions i van provar diferents sistemes. El Cadí la Seu, que la setmana passada ja va vèncer el Tolosa francès a Pas de la Casa, va imposar la seua superior categoria per firmar una victòria contundent, 72-39.

Després del matx, Isaac Fernández, entrenador del Cadí, va dir que “he vist l’equip cansat. Aquesta setmana hem posat més càrrega a les cames. He vist coses que m’han agradat i coses que no, però és el normal estant en pretemporada”, va afirmar. Va donar valor a aquests enfrontaments perquè “ens posen en situacions en les quals no estem còmodes i veiem com reaccionem”. El tècnic va afegir que, “com en cada partit de pretemporada, ens serveix per treure conclusions sobre les coses que hem de potenciar”. Nouvingut a l’equip, va admetre que “m’estic amarant de tot el que han fet”.