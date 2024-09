L'Hiopos Lleida cau davant del Manresa a la Lliga Catalana lluitant fins el final

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Primer partit de Lliga Catalana per al Hiopos Lleida a Tarragona amb una arrencada de grans minuts per a l’equip lleidatà que ha sabut capgirar el Baxi Manresa en la segona part i situar el 85-93 definitiu.

Malgrat el parcial inicial 0-7 favorable a Baxi Manresa, el Hiopos Lleida revertia ràpidament la dinàmica per igualar l’encontre i avançar-se al lluminós i fer ballar-lo punt amunt punt avall. Hasbrouck desencallava l’empat a 13 des de la línia de tres punts i Caicedo s’hi sumava. Darrers punts de Madsen i Caicedo per posar el 23-18 al primer quart. Un parcial 5-0 en un minut obligava Ocampo a parar el joc. Malgrat que els del Bages retallaven i es posaven a cinc, un Hiopos Lleida defensiu i anotador tornava a posar un avantatge de 10 punts des de la línia de 6,75 (35-25). Baxi Manresa posava una marxa més per estrènyer el marcador i posar un 42-40 per anar al descans.

Dues errades en la represa i un joc més intens dels del Bages fan capgirar el marcador i el coixí de 10 punts favorable als visitants. (60-70). Una gran defensa de Dee Bost donava la pilota al Hiopos Lleida que finalitzava amb triple de Walden per posar el públic dempeus i Bozic encara ajustava més el marcador sota de cistella amb el 76-78. Manresa, des dels tirs lliures, anava sumant d’un en un fins a situar el 85-93.