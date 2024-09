Pas apoteòsic

L’AEM va superar ahir de forma apoteòsica la primera ronda de la Copa de la Reina, al vèncer en la tanda de penals el Balears (1-1), fent justícia al que s’havia vist al terreny de joc durant els 120 minuts. Com ja li va passar en el debut de Lliga de diumenge davant de l’Alhama (0-2), el conjunt lleidatà va encaixar en gairebé l’única ocasió clara que va concedir i després va haver de remar i remar a contracorrent, generant una gran quantitat d’ocasions durant tot l’encontre. I quan semblava que moriria a la vora, Evelyn va aprofitar un error colossal caigut del cel per igualar el partit en el 89 i forçar una pròrroga que semblava fins i tot un càstig per al que havien merescut les lleidatanes.

En la prolongació, el guió també es va repetir i l’AEM va tenir oportunitats per emportar-se el matx. L’última va ser per a Maryame Atiq, quan ja s’arribava al 120, però va enviar fora una pilota que en unes altres 99 ocasions hauria entrat. La tanda de penals, com el partit, també va arrancar malament per a l’AEM, però Atiq va trobar la millor manera de redimir-se. Va anotar el cinquè llançament que, després d’un error local i una parada de Mon, va valer per passar ronda.Rubén López va introduir tres canvis respecte a l’estrena a la Lliga davant de l’Alhama i l’equip va mostrar una versió semblant, amb un punt d’imprecisió, però seriós com sempre darrere. No obstant, el Balears va arribar en una ocasió, en un córner, que va acabar significant l’1-0. Malgrat rebutjar bé el primer servei, la pilota va caure a Doltra, que va penjar la pilota al segon pal perquè Sofia, una de les dos jugadores del filial balear que van ser titulars, anotés el gol de volea. La reacció de l’AEM va ser molt gradual, ja que patia per prendre la pilota a un Balears que es defensava amb la possessió. Així, va començar a generar ocasions, encara que totes van ser tímides fins al descans, en especial dos trets de Gestera i una centrada que María Lara no va rematar per molt poc.Va ser a la segona meitat quan les lleidatanes van començar a inquietar realment un Balears gairebé inofensiu i que només va provar María Mon en un tret de Karla tot just sortir del descans. La primera a respondre va ser Paula Ransanz, amb una volea desviada per poc. S’hi van unir Inés Faddi, imperial al centre del camp durant tot el duel, Marina Pérez i, en especial, Evelyn i Gestera en el 69. La canària, que va entrar a la segona meitat, va centrar des de la dreta i el seu enviament es va anar enverinant fins a tocar el travesser. Gestera va caçar el rebot gairebé a la mateixa línia de gol, però la pilota va acabar fora de forma inexplicable. Després d’una altra bona acció de Mery Martí que va acabar en res ja en el minut 87, el conjunt lleidatà va semblar abaixar els braços davant d’una eliminació que semblava segura.Tanmateix, en el 89, Rojas va intentar una passada enrere a la portera Blanca que es va quedar molt curta, tant que Evelyn la va recollir, va driblar la portera i, malgrat estar una mica escorada, va trobar el gol de l’empat (1-1). La pròrroga, ja amb les jugadores del filial Laia Ojeda i Ciurana des de feia minuts al camp, va ser també de l’AEM. La primera a intentar-ho amb perill va ser Gestera, que es va trobar amb Blanca en el mà a mà. Evelyn també va provar la meta en un tret des de la dreta, fins que ja en els últims minuts de la segona meitat, primer Inés i després Atiq, en dos pilotes aturades, van vorejar el gol.Però el pas es va acabar decidint als penals, que també van començar malament per a l’AEM, ja que Vero Herrera es va trobar amb Blanca en el primer tret. El Balears va fer el 0-1, però Evelyn va igualar en el segon intent. Mon va mantenir l’empat endevinant les intencions a Fátima (1-1). El Balears va encertar en el tercer i en el quart, igual com van fer Gestera i Noe Fernández per arribar al cinquè en empat (3-3). Llavors, Rojas va fallar per al Balears i Atiq va encertar per sentenciar el duel (3-4).

“Tenim més talent a dalt, però l’equip està per fer. Errors infantils ens estan penalitzant”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, estava feliç per haver superat l’eliminatòria, però lamentava no haver evitat els penals a l’entendre que havien estat superiors al Balears. “Era innecessari, aquest patiment, perquè hem fet un gran partit, sobretot amb pilota. I sense tampoc hem passat dificultats. Quan ens hem atrevit a apretar i robar pilotes a dalt hem tingut moltíssimes ocasions de gol. No recordo un partit en el qual n’hàgim tingut tantes des que vaig arribar a l’AEM”, es va sincerar.

Sobre la loteria dels penals, va comentar: “Pot ser una sort o un encert, però és que crec que hem estat molt superiors al llarg del partit. Elles ens han fet només dos ocasions de gol en dos badades nostres i a l’inici de la segona part sí que és veritat que els primers cinc o sis minuts han sortit molt activades i han tingut una clara ocasió que ha parat María Mon”.Com va passar a la Lliga davant de l’Alhama, segons López, “no hem estat encertades a l’àrea contrària malgrat que hem tingut ocasions molt clares. Tenim més talent a dalt, però és un equip que està encara per fer i no podem cometre aquests errors infantils que ens estan penalitzant molt. Ens va passar també al principi de la temporada passada amb jugades a pilota aturada. Quan no són accions a pilota aturada som contundents i no ens creen ocasions”, es va esplaiar.Malgrat haver-se allargat tant el matx i de cara a la pròxima jornada de Lliga, el tècnic aemista va assegurar que no els passarà factura físicament. “L’equip ha acabat físicament molt bé. Hem pogut dosificar jugadores. Han sortit jugadores del filial (Ciurana i Laia Ojeda) que han donat un nivell molt alt i hem acabat millor que elles. És veritat que anem al camp del Barça B, que és molt gran, però crec que l’equip respondrà molt bé.”Per la seua part, Evelyn Acosta, que va forçar la pròrroga amb el seu gol, va fer broma dient que “si no patim sembla que no som l’AEM, però estic molt contenta amb el treball de l’equip”. “Hem forçat la pròrroga i hem tingut ocasions per evitar els nervis dels penals. Estic confiada que millorarem”, va concloure.