El Robles Lleida debuta amb una còmoda victòria sobre el Tordera-Blanes

El Robles Lleida es va estrenar ahir a la Lliga Catalana de LF 2 amb una contundent victòria 80-52 sobre el CEEB Tordera-CB Blanes, en un partit disputat ahir al pavelló municipal de Pardinyes en el qual les jugadores que entrena Rubén Petrus van dominar des del primer quart, per sentenciar en una segona part en la qual van plasmar la seua superioritat.

El Robles Lleida va anar de menys a més en el primer partit de competició oficial i, després de guanyar el primer quart per 23-18, l’equilibri es va mantenir en el segon parcial, per arribar al descans amb un 37-30.Però a la segona part les lleidatanes van ser molt superiors i van anar ampliant l’avantatge que, després d’un parcial de 21-9 a l’últim quart, va significar el definitiu 80-52. Les màximes anotadores del Robles Lleida van ser l’hongaresa Laura Biczo, que va anotar 18 punts, i Andrea Fernández, amb 16.El tècnic del Robles Lleida, Rubén Petrus, va comentar que “ha estat molt bon partit per la nostra part, davant d’un rival que és a la nostra Lliga i hem estat capaços d’estar a un bon nivell”, va comentar. “A la primera part ens ha costat una mica més, però a la segona hem augmentat el ritme, hem capturat més rebots, hem estat més agressives en defensa i hem millorat en la pressió. A partir d’aquí ja hem dominat totes les fases del joc. Ha estat una victòria còmoda, però treballada. I aquesta és la línia, continuar creixent com a equip”, va concloure. El segon matx de la Lliga Catalana serà dissabte a la pista del Viladecans.