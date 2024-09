El CF Juneda estrena equip de veterans i debutarà aquest dissabte contra el Borges

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Juneda tindrà un equip de futbol de veterans, que s'ha creat com una secció del CF Juneda. Estarà format per una quarantena d'exjugadors d'entre 35 i 50 anys, que han decidit retrobar-se per passar-s'ho bé i aconseguir bons resultats. El conjunt, que s'ha constituït recentment, disputarà aquest dissabte el seu primer partit amistós contra el seu rival històric, el Borges, tot i que per primer cop serà en la nova categoria de jugadors veterans.

L'equip junedenc participarà a la Segona Divisió del Trofeu Telègrafs, organitzat per Lligues Lleida. La idea va començar a prendre forma a finals de la temporada passada i durant l'estiu els promotors han contactat amb exjugadors del CF Juneda i de les categories formatives per tal de formar la plantilla, que serà llarga i d'uns quaranta jugadors.

Una part de la plantilla de veterans va aconseguir dos ascensos a Regional Preferent a principis de segle, mentre que també s'hi incorporen joves com Toni Bertran, capità fins la temporada passada de l'equip amateur i jugador amb més campanyes jugades a la història del club, amb 17.

Jordi Álvarez i David Carreras seran els jugadors-entrenadors d'un equip que comptarà amb noms destacats com Ermengol Graus, ex de la UE Lleida i del Balaguer, entre d'altres. "Volem passar-nos-ho bé i aconseguir els millors resultats possibles", asseguren des del vestidor.

El derbi inaugural contra el Borges es jugarà aquest dissabte a les 20h al Municipal de Juneda. L'equip, que ha presentat noves equipacions i compta amb diversos patrocinadors, té previst disputar un segon amistós de pretemporada contra els veterans del Bellpuig abans de l'inici de la lliga.

Tot i ser el primer cop que un conjunt de veterans junedencs competirà de manera reglada, als anys 70 i 80 ja va existir l'Agrupació de Veterans del Juneda, que va jugar diversos partits benèfics i de caràcter solidari.

L'equip de veterans s'incorpora a la llarga llista d'equips esportius de la localitat de les Garrigues, com el mateix CF Juneda, el futbol sala, l'escola Intercomarcal, el Club Hoquei Juneda, el Club de Patinatge Artístic o els equips de pàdel i de ciclisme, entre d'altres.