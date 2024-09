Condemnen Hugo Mallo per abús sexual

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El titular del Jutjat Penal 19 de Barcelona va declarar culpable d’un delicte d’abús sexual el futbolista Hugo Mallo per realitzar tocaments a una dona que treballava com a mascota de l’Espanyol durant la salutació prèvia al partit entre aquest club i el Celta l’abril del 2019 a l’RCDE Stadium.

En la sentència, el jutge condemna Mallo a la pena de 20 mesos de multa amb una quota diària de 10 euros i al pagament de les costes processals. A més a més, el llavors capità del Celta haurà d’indemnitzar la víctima amb 1.000 euros, més interessos, pels danys morals causats.El jutge determina que ha quedat provat que, en el moment de realitzar les salutacions tant als components de l’equip contrari com a les dos persones que treballaven com a mascotes de l’Espanyol –un periquito i una periquita–, a l’arribar a l’altura de la víctima, Mallo, “amb la intenció de satisfer el seu ànim libidinós i de menyscabar la indemnitat sexual d’ella, li va posar les mans per sota de la disfressa i va tocar els pits” a la dona.El magistrat aprecia una greu contradicció en l’acusat durant el relat dels fets perquè, encara que Mallo sempre ha dit que només va donar la mà a les mascotes, en un dels vídeos, malgrat que amb menor qualitat que els oficials, es pot veure “com una mà, la dreta del jugador, aborda la zona de la cintura alta de la mascota femenina”.La sentència prossegueix dient que Mallo “no ha descartat que sigui la seua mà” i és d’aquí d’on el jutge dedueix que existeix una greu contradicció de l’acusat. Sobre la pena imposada, el jutge va acordar castigar-lo amb 20 mesos de multa i no amb 18 (la mínima per a aquest delicte) al “no haver-se esdevingut un acte de constricció o de penediment de l’acusat cap a la víctima”. Contra aquesta sentència, que encara no és ferma, pot haver-hi un recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de Barcelona en el termini de 10 dies.