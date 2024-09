Curs per a àrbitres amb discapacitat a l'Atlètic Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les instal·lacions de l’Atlètic Lleida i el Nou Estadi Costa Daurada del Nàstic de Tarragona van acollir la primera jornada de formació de Be My Referee. Aquesta iniciativa, impulsada per Fundació Mi Alex, Down Espanya i AGF Genuine Experiences, busca avançar en la inclusió dins del futbol, centrant els seus esforços en un col·lectiu fonamental per al desenvolupament dels partits: els àrbitres.

En aquesta prova pilot van participar 13 joves amb discapacitat intel·lectual, procedents de Lleida, Tarragona i Osca. La formació la van portar a terme tres àrbitres professionals de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), com Jorge Figueroa, Olatz Rivera i Luis Mario Milla. Durant els quatre dies d’entrenament, els alumnes van rebre formació teòrica sobre les normatives del futbol i pràctica, en la qual es van enfrontar a situacions reals de joc i van dirigir partits. Desi Brezmes, Javi Riera, Àlex Pena i Enric Giménez, de l’Atlètic Lleida Genuine, són els alumnes que van completar el Campus Be My Referee.