Derrota i fora de la final

L’Hiopos Lleida va caure derrotat (85-93) en la seua estrena a la Lliga Catalana contra un Baxi Manresa que va mostrar en el tercer quart tot el seu potencial ofensiu i va encarrilar la victòria gràcies a un parcial de 18-30. Els lleidatans van arribar a guanyar per deu, però la bona sortida de vestidors dels del Bages i una actuació arbitral discutida, amb fins a cinc tècniques als lleidatans, van acabar condemnant els d’Encuentra a una derrota que els deixa sense opcions per arribar a la final, ja que el Manresa també va batre el Joventut en el seu debut i es va assegurar lluitar pel títol.

El conjunt lleidatà va sortir al matx sense encert ofensiu, cosa que va fer que el Baxi Manresa arranqués amb un parcial de 0-7. Luka Bozic i Madsen es van activar en atac per reduir la distància (6-7). Als cinc minuts va aparèixer en escena Dee Bost, que es va estrenar amb la samarreta de l’Hiopos Lleida, per dirigir el joc en la remuntada de l’equip lleidatà, que va col·locar el 23-16 en el marcador. L’inici del segon quart va ser com el final del primer, cosa que va obligar l’entrenador de l’equip del Bages a demanar temps mort amb la màxima diferència lleidatana (28-18). Quan el resultat era de 35-25, Mario Saint-Supery va agafar les regnes del Manresa per anar-se’n al descans amb 13 punts i col·locar els seus només dos per sota del Lleida (42-40). La segona meitat va començar amb falta d’intensitat defensiva dels lleidatans i va propiciar una bretxa (53-59) en la qual tan sols Bropleh trobava el cèrcol. Luka Bozic va aparèixer en escena per igualar (59-60) però Hunt va col·locar el 59-66. Els lleidatans tenien queixes sobre la disparitat de criteri arbitral i Walden es va emportar la primera tècnica.Després d’una falta més que protestada sobre Saint-Supery, el Manresa va aconseguir la maxima diferència (67-78). El desencert ofensiu es va apropiar del partit i allà l’Hiopos Lleida va tornar a ficar-s’hi amb un triple de Walden i un gran Dee Bost (76-78). Tanmateix, a falta de 3:33 es va trencar el matx, quan després d’una falta clara no xiulada sobre Bost el Manresa va col·locar el 76-84. El conjunt lleidatà va protestar i hi va haver tècniques per a Bost i per a Encuentra. Villar va donar esperances amb un triple (85-89) a falta de minut i mig. Però els àrbitres van assenyalar una falta a Walden, amb dos tècniques en les protestes, a Walden i Bost per acabar amb el 85-93 final.D’altra banda, el Barça va guanyar l’Andorra (90-77) en l’altre grup i per estar a la final necessita vèncer avui el Girona o perdre per menys de 3 punts.

Derek Cooke reforça la pintura de l’equip

L’Hiopos Lleida va anunciar ahir el fitxatge del pivot nord-americà Derek Cooke, un dels dos últims reforços que necessitava l’equip de Gerard Encuentra a la pintura per tancar la plantilla.Tal com va avançar SEGRE, club i jugador van arribar a un principi d’acord per a la seua incorporació des de l’Aquila Basket Trento, de la primera divisió italiana, que ahir es va materialitzar perquè el jugador nord-americà, de 33 anys, reforci l’equip i ocupi una de les dos places d’extracomunitari –la segona està encara lliure.Cooke, de 2,06 metres d’alçada i que pot actuar de pivot i d’ala-pivot, també té experiència en altres països europeus a banda d’Itàlia –on a més va jugar al Treviso– ja que va formar part del Tsmoki-Minsk de Bielorússia o el Fraport Skyliners alemany, una vegada conclosa la seua etapa al bàsquet nord-americà, on va militar al Wyoming Cowboys de l’NCAA i els tres equips de la USA2: Bakersfield Jam, Motor City Cruise i Raptors 905.El club ha inclòs una clàusula per poder tallar el seu contracte en els primers mesos si el seu rendiment no és l’esperat i segueix en la recerca d’un altre quatre, amb el qual completar definitivament la plantilla per al debut a la Lliga ACB.

Encuentra: “Cal corregir l’energia defensiva per guanyar”

Gerard Encuentra, tècnic de l’Hiopos Lleida, va valorar positivament l’inici del matx. “Els nostres primers quinze minuts han estat bons, guanyant de deu, però a partir de llavors ens hem relaxat”, va assegurar el tècnic, que també va ser clar en els motius que van portar a la derrota el seu equip. “Ens hem relaxat, hem abaixat la nostra intensitat defensiva i hem comès errors, cal corregir aquesta intensitat defensiva”, va dir. A més va afegir que per remuntar partits “necessitem treball defensiu, no ens val l’intercanvi de punts”.