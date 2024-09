Espanya elimina Canadà i accedeix als quarts de final

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya va patir ahir a la matinada per derrotar per 2-1 un Canadà que li va plantejar batalla al partit de vuitens del Mundial Femení Sub-20 i va avançar als quarts de final del torneig. L’equip dirigit per Sonia Bermúdez, en el qual ahir no va tenir minuts la lleidatana Ona Baradad, va tenir diverses ocasions, però es va veure darrere en el marcador amb un gol de Jourde. Amezaga va fer l’empat ràpidament i Lloris va donar el triomf a les espanyoles amb el 2-1 al 81.