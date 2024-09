Marc Garcia: "Hem de normalitzar que sortim amb l'obligació de guanyar cada partit"

Marc Garcia, entrenador del Lleida CF, espera que el partit d'aquest dissabte contra el Cornellà sigui un duel "molt difícil", contra un rival que "paradoxalment, crec que té un model de joc que es pot adaptar millor al Camp d'Esports que al seu camp". Després de sumar dos empats en les dues primeres jornades de Lliga, el tècnic blau afronta el partit convençut que "hem de normalitzar aquest fet d'haver de guanyar sempre perquè per això som al Lleida, però això no ens ha de portar a frustracions".

Tot i això, l'entrenador ha reconegut aquest migdia en roda de premsa que "tots tenim ganes d'aconseguir una victòria i és una barrera positiva de trencar si aconseguim la victòria" contra el Cornellà, en el segon dels partits que el conjunt blau jugarà a porta tancada. Per això, per segona setmana consecutiva, ha organitzat una Fan Zone a l'exterior de l'estadi amb una pantalla gegant on s'emetrà en directe el partit a través de Lleida TV.

Marc Garcia ha destacat que l'equip "ha fet una setmana molt bona pel que fa a intensitat i ganes" i precisament ha destacat que "hem de seguir creixent des de la voluntat i les ganes d'anar pel partit que vam demostrar en la segona part del partit contra l'Atlètic Balears, perquè crec que el partit és millorable des de l'ordre i la presa de decisions".

En aquesta línia, ha afegit que "el model de joc és evident que ha de millorar, perquè sempre ho ha de fer, però amb els anys he après que el tema anímic és molt més important i crec que és indubtable que tenim les ganes i l'ambició, si no és molt difícil igualar un 0-2 contra un equip que segurament farà play-off com l'Atlètic Balears".

En l'aspecte anímic, també ha deixat clar que "no noto diferències en les ganes d'anar a guanyar tot i sumar dos empats per començar" i també ha comentat que "juguem contra un rival que acaba de baixar de Primera RFEF i es troba en la mateixa situació que nosaltres", ja que suma dos punts en les dues primeres jornades. Per això, el tècnic considera clau "saber manejar aquesta situació de necessitar la victòria".

A més, ha deixat clar que el Cornellà "és l'equip que més variants té en el seu joc amb pilota i estic segur que sortiran a tenir-la i després a defensar en bloc mig". "Per la seva proposta, crec que s'adapten millor en aquest camp que en el seu", ha insistit Garcia, que també ha deixat clar que "perquè en l'últim partit alguns jugadors juguessin molt bé, no tenen perquè jugar en aquest. Cada partit és molt diferent i l'objectiu grupal és molt més important que l'individual. Si aconseguim fer entendre això, haurem guanyat molt.