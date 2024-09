L'equip espanyol venç França i passa a la Final a 8

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Carlos Alcaraz va imposar la seua jerarquia davant d’Ugo Humbert, al qual va derrotar per 6-3 i 6-3 en 1 hora i 20 minuts, i va certificar ahir el triomf d’Espanya davant de França, que va classificar, amb una jornada d’antelació, l’equip capitanejat per David Ferrer per a la Final a 8 de Màlaga de la Copa Davis, que es disputarà del 19 al 24 de novembre. El pupil de Juan Carlos Ferrero va aclarir de cop els dubtes amb què havia arribat a València després de la seua gira nord-americana i en el partit decisiu de la setmana va oferir un recital de joc.

Alcaraz va sortir molt seriós i concentrat al matx conscient que tenia a les mans la classificació d’Espanya per la via ràpida, després de l’èpic triomf en el duel anterior del seu company Roberto Bautista. Des dels primers pilotejos es va veure que l’espanyol havia recuperat la millor versió davant d’un rival tan complicat com Hubert.Al tancar l’edició encara es jugava el partit de dobles entre Edouard Roger-Vasselin i Pierre Hugues Herbert davant de Marcel Granollers i Pablo Carreño, malgrat que ja sense transcendència per a la classificació.