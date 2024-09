Primer triomf de l'Hiopos al vencer el Joventut a la Lliga Catalana

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va vèncer ahir el Joventut de Badalona (80-83) en el seu segon partit de Lliga Catalana, en la qual ja no tenia opcions d’assolir la final, en què es mesuraran Manresa, líder del grup del Lleida, i Barça, que ahir va guanyar el Girona (79-83). El conjunt d’Encuentra va fer valer la defensa i l’encert exterior, amb 11 triples, per emportar-se la primera victòria aquesta pretemporada, després d’avançar-se per primera vegada amb el 15-16 en el primer quart i mantenir la iniciativa fins al final.

El xoc va començar amb diverses accions positives per a la Penya en atac (6-2), fet que va activar ràpid la rotació de la banqueta lleidatana. Amb Pustovyi, la gran amenaça interior dels badalonins, a la banqueta, l’Hiopos Lleida va començar a trobar el cèrcol amb més facilitat, encara que el Joventut això sí va seguir al davant (15-12). Tanmateix, a falta de quatre minuts per al final del quart, l’equip d’Encuentra va augmentar l’energia defensiva per col·locar un parcial de 0-9 amb triples de Caicedo i Bropleh, per acabar el quart sis a dalt (15-21).

El segon va començar amb una ampliació de parcial arribant al 0-13. L’Hiopos Lleida va defensar d’una manera excelsa i la Penya només va poder atansar-se amb dos grans triples (23-25). Va demanar temps mort Encuentra i l’equip va sortir de nou a ampliar la distància. Ho va aconseguir, sobretot amb la lluita sota el cèrcol de Bozic, l’encert ofensiu de Hasbrouck (12 punts al descans) i la intensitat defensiva. Tot això va guiar a una diferència màxima de 12 punts (32-44), que va quedar en 11 al descans, després d’un triple de Paulí des de vuit metres (38-49).

Ja en el tercer quart el joc es va endurir i l’Hiopos es va embussar en atac. La Penya ho va aprofitar i va estrènyer al màxim la distància (56-58), però abans d’acabar el quart van aparèixer Madsen i Bozic per acabar-lo amb el 59-65. A l’últim quart, les defenses van apretar i la distància es va mantenir controlada. Dos penetracions de la Penya aprofitant els bloquejos de Pustovyi van ajustar el matx (68-70). Una antiesportiva a Paulí i la sang freda de Hasbrouck en el triple van tornar a distanciar l’Hiopos (70-78) i quan semblava que el triomf era un fet amb el 76-81 a un minut del final, la Penya va aprofitar una pèrdua per posar-se tan sols a un (80-81). A 14 segons Bropleh no va fallar des del tir lliure (80-83) i el triple final de Robertson no va entrar.

Amistós demà i el debut canvia d’hora

​L’Hiopos Lleida disputarà demà (19.00) un amistós davant del Bilbao Basket a Tàrrega, lloc de naixement del tècnic dels bilbaïns, Jaume Ponsarnau. A més, el debut de lliga a Saragossa del diumenge 29 canvia d’horari i es jugarà a les 12.30, quan estava previst a les 19.00. Cooke va veure el partit des de la grada

Derek Cooke, que dijous va ser anunciat com a fitxatge, ja va veure ahir els seus companys des de la grada. Ho va fer al costat d’un Dee Bost que no va poder jugar per sanció, al ser expulsat amb dos tècniques davant del Manresa.​

Encuentra: “Me’n vaig molt més orgullós de l’equip que ahir”

Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, es va mostrar satisfet perquè “l’equip ha sortit d’una altra manera, amb molta energia defensiva. Hem pogut recuperar pilotes i jugar al nostre estil. Hem fet un bon treball, té mèrit l’actitud de l’equip després de jugar ahir i la rotació curta”. A més, el tècnic de l’Hiopos va voler afegir que “me’n vaig molt més orgullós de l’equip que ahir, fins on ens ha donat la gasolina hem defensat, quan s’incorpori més gent guanyarem més profunditat i continuarem millorant. També ens donaran més versatilitat. Toca continuar treballant”.