Empat amb gust de victòria

El Mollerussa va sumar ahir el primer punt de la temporada, a l’empatar 2-2 al Municipal Olímpia de Sabadell. Tanmateix, bé hauria pogut aconseguir els tres. Se li va escapar la victòria en els últims minuts, quan tenia el marcador a favor. Bona reacció lleidatà després del matiner gol vallesà, encara que no va saber assegurar el triomf.

El Mollerussa empata en la primera visita de la temporada, havent perdut a casa amb el San Cristóbal

Els arlequinats van matinar amb el gol. Miquel Ustrell va obrir el marcador en la primera ocasió clara als tres minuts. Un inesperat contratemps per a un Mollerussa que va haver de recompondre’s. Amb el marcador en contra, els del Pla d’Urgell van haver d’arriscar més a la recerca de l’empat. Tanmateix, els minuts es van anar consumint i cap dels dos equips no va ser capaç de generar oportunitats de gol.Abans de complir-se la primera mitja hora de joc, una ràpida acció d’atac del filial vallesà va estar a punt de costar-li un nou gol al Mollerussa. Busta no va estar encertat a l’hora de rematar.I al límit del descans, la col·legiada va castigar els rogets amb un penal. El porter balaguerí, Albert Batalla, va estar encertat i va aturar el tret de Júnior des dels onze metres. Una oportunitat perduda per als locals d’ampliar el seu avantatge. Mentrestant, el Mollerussa mantenia intactes les seues opcions de puntuar a l’Olímpia.Després del pas pels vestidors, els homes de Mohammed El Yaagoubi van saltar al terreny de joc amb molta més ambició. I no van tardar a igualar el partit des del punt de penal. Zourdine no va fallar. La calma tornava a les files mollerussenques. I sense temps per reaccionar, el Sabadell B va encaixar el segon. Putxi va culminar la remuntada del Mollerussa en una gran segona meitat en què es va mostrar superior a un rival que va anar de més a menys.Tanmateix, no va acabar per liquidar el partit i va donar vida a un Sabadell B que va saber aprofitar-ho. A quatre minuts per arribar el temps reglamentari, Quim Utgés firmava el definitiu empat. Ja no hi va haver a penes temps perquè el marcador es mogués més. Al final, un punt per a cada un. El Mollerussa rep el Reus la pròxima jornada.

Moha: “Hem fet mèrits per guanyar”

Moha, l’entrenador del Mollerussa, va destacar que el seu equip va fer mèrits per guanyar el Sabadell B, malgrat que al final es va haver de conformar amb l’empat. “Ha estat un partit molt obert i amb arribades per a ambdós. L’equip no ha perdut la seua essència en cap moment. Ha generat molt i ha evitat situacions clares de perill del Sabadell”, va explicar.Moha va indicar els punts claus del matx, un dels quals el penal parat per Batalla a la primera part: “Això ens ha donat un respir. Estem satisfets perquè l’equip ha pressionat en moltes fases el rival. També hem tingut la fortuna de trobar-nos amb aquests dos gols amb els quals hem aconseguit remuntar, però una jugada d’estratègia ha estat el que ens ha acabat condemnant just al final del partit”.El tècnic va insistir en la bona versió que van demostrar els seus jugadors: “Estem contents perquè hem passat d’anar perdent el partit a l’empat, i fins i tot poder optar a alguna cosa més. Hem estat el 80 per cent del temps en camp contrari, apretant i sotmetent a la seua pròpia àrea un molt bon equip, i amb el qual esperem estar en aquesta lluita pels objectius que tenim plantejats per a aquesta temporada”, va assenyalar. Moha considera que l’equip donarà continuïtat al bon joc, pensant en el següent partit davant del Reus FC Reddis. “Tots els jugadors han de ser importants per ajudar-nos que pugui arribar aquesta primer victòria diumenge vinent”, va destacar.