El pallarès Sergi Vázquez guanya la Trail de la Matxicots

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pallarès Sergi Vázquez i la valenciana Lucía Ribera es van imposar en la prova Trail de la Rialp Matxicots, la distància reina de la competició que compta amb 50 km i 4.500 metres de desnivell positiu. Vázquez va aconseguir registrar un temps de 7h 07’13’’, mentre que Ribera la va poder completar en 8h 38’53’’. El podi de la prova reina en categoria masculina el van completar Sergi García, que va acabar segon, i el també pallarès David Gay, que va quedar tercer. En la categoria femenina, Laia Gibetells va ocupar la segona plaça i Amaya Festa va tancar el podi.

En la jornada de la catorzena edició de la Rialp Matxicots, que va comptar amb 750 participants, també es van celebrar les proves de la Mitja i la Popular.En la Mitja, un recorregut 21 km i 1.500 metres de desnivell, Albert Soler es va imposar als seus rivals amb un temps d’1h 56’28’’ en la categoria masculina, mentre que Ester Casajuana feia el mateix en la femenina (2h 56’42’’). Per la seua part, Jordi Cifuentes va aconseguir la victòria en la categoria masculina de la Popular, una prova amb un recorregut de 10,4 km i 720 metres de desnivell. En la categoria femenina, Noa Bros es va emportar la victòria (1h 20’45’’).La competició acabarà avui amb la Matxixics, una prova per a nens i nenes entre 3 i 16 anys que comptarà amb tres distàncies diferents: 5 km, 3,5 km i 1,5 km.

“Ningú es vol perdre la cursa”

Després de la carrera, el director tècnic de la competició, Kiko Peris, va declarar que “estem molt satisfets amb el desenvolupament de la prova. És una alegria veure tants corredors que venen any rere any i no es volen perdre aquesta cursa”, va explicar. Peris també va dir que “veure les cares de cansament i alegria dels corredors és el millor regal que podem rebre”.