El Robles Lleida deixa la classificació pendent

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Robles Lleida no va aconseguir segellar la classificació per a la final de la Lliga Catalana LF2 al perdre ahir davant del Viladecans (58-49) en un partit espès, amb massa concessions en el tir exterior (un triple de 13 intents). Amb aquest resultat, l’equip de Rubén Petrus s’exigeix guanyar a l’última jornada de la fase de grups el Boet Mataró per optar a disputar la final.

La igualtat va ser la tònica del matx entre dos equips que es coneixen molt bé, amb defenses agressives que van evitar una anotació còmoda en els primers minuts (11-9). Andrea Fernández va posar davant el Robles Lleida en el segon quart, però les lleidatanes es van quedar embussades després del 20-23. Un parcial de 7-1 va servir al Viladecans per anar-se’n al descans al davant en el lluminós, exigint al Robles Lleida una millor regularitat en anotació. Rudzka va tornar la igualtat al marcador, amb el 31-31, i Castellana va posar el seu equip al davant en la recta final del tercer quart. Es va arribar a l’últim parcial amb tot per decidir (36-36) i el Robles Lleida va tenir opcions fins al 45-46. Una tècnica a Rudzka va fer que l’equip de Petrus perdés la concentració i el Viladecans ho va aprofitar per estar més encertat en els moments decisius, emportant-se el duel per un marge massa voluminós (58-49). El Robles Lleida tancarà la fase de grups dissabte (18.30) a la pista del Boet, on es decidirà el finalista.

Petrus: “Les sensacions són bones, continuem creixent”

Rubén Petrus va manifestar, malgrat la derrota, que “estem enfadats perquè se’ns ha escapat el partit per petits detalls. Però estem en pretemporada i el que ens ha d’importar és créixer i ho estem fent molt bé”. “Hem fet molt bon treball defensiu. Llàstima que hem fet faltes innecessàries que han provocat que el marcador s’unflés, ja que hem fet mèrits per guanyar”, va destacar el tècnic. “Necessitem millorar en atac 5x5, però les sensacions són bones, l’equip està creixent, té ganes. Cal continuar treballant per anar millorant a poc a poc i que la setmana vinent sigui millor. Tot ha de seguir el seu curs per al més important que tenim al davant, que és el 5 d’octubre a la pista del Claret”, va concloure l’entrenador del Robles Lleida després del partit.