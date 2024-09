Arriba la victòria

El Lleida CF va sumar ahir la primera victòria de la temporada (1-0), al vèncer el Cornellà en un Camp d’Esports buit per segona i última vegada aquest curs. El conjunt blau la va aconseguir gràcies a una molt bona primera meitat, en la qual va tenir ocasions, va ser dominador i va mostrar la millor versió del que va de campanya, culminada amb el gol definitiu d’Unai Garcia. Tanmateix, en el segon temps als blaus els va tocar defensar el curt botí que havien aconseguit a la primera, ja que tot el domini blau es va ensorrar i el conjunt de Marc Garcia va portar a col·lació una altra versió molt diferent, encara que també efectiva, la de la defensa a prop de la seua àrea, suficient per neutralitzar un rival propositiu amb la pilota i sumar així tres punts per a un Lleida encara invicte i que ja en suma cinc. Amb el mateix onze i sistema de 4-2-3-1 que va iniciar la remuntada la setmana passada davant de l’Atlètic Balears, el Lleida va donar continuïtat a les bones sensacions de diumenge passat i li va afegir un punt més de fluïdesa amb la pilota. En una d’aquestes accions trenades, el conjunt blau es va avançar després que Estacio controlés una pilota creuada de forma brillant, enganxat a la banda, i posés una passada per a l’arribada d’Unai Garcia, que va creuar la pilota des del sector dret i va batre Miño en el minut 7 (1-0). L’equip visitant va inquietar en una centrada enrere que es va passejar per l’àrea d’Iñaki, però els blaus van contrarestar amb més arribades, amb el golejador Unai Garcia com a principal protagonista.

L’extrem basc va tenir el 2-0 a les botes al 26, quan una passada filtrada de Gené des del seu camp el va deixar sol davant de Miño, que va superar. Tanmateix, la rematada va topar amb el pal i l’atacant va deixar escapar l’oportunitat més clara per anotar el doblet, encara que no va ser l’única. Abans del descans va tenir dos ocasions més per doblar l’avantatge, a part d’una altra acció en la qual Gené no va encertar al rematar una centrada d’Estacio. En una, Lorente va treure sota pals una rematada de Naranjo en segona instància i tot just començar la segona meitat Unai va comptar amb una altra encara més clara, però no va saber definir un altre mà a mà a fantàstica passada d’Iñaki des de la seua porteria.El conjunt barceloní va aconseguir aconseguir per complet la possessió que a la primera meitat ja va voler disputar-li al Lleida. Encara que vivia a prop de la porteria d’Iñaki, amb els blaus defensant-se a prop de la seua àrea, no va aconseguir generar una primera ocasió de perill fins al 70, quan en una de les úniques desatencions defensives de la saga local Omar va recollir la pilota molt alliberat al sector esquerre de l’àrea i es va trobar amb Iñaki en la rematada. El Lleida no trobava vies de sortida i cada cop defensava més i més enrere, encara que ho feia amb serietat i solvència.El Cornellà no va tornar a rematar en accions de joc combinat i sols va tenir una altra oportunitat en un córner, malgrat que va ser per partida doble al 83. Lorente va rematar de taló al primer pal i va obligar que Iñaki tragués una gran mà per evitar l’empat, que també va impedir a Solbes en la segona acció, llançant-se acrobàtic per enviar de nou a córner una rematada de Marc Esteban. La resta del partit va ser de pura resistència per als blaus, que van passar a defensa de cinc, amb un gran paper de la defensa al complet i en especial de Solbes i Domingo, que va sortir lesionat, a més d’un Iñaki sempre atent a les pilotes llargues, vital perquè el nou projecte del Lleida ja conegui el sabor de la victòria a casa, tot i que encara sigui sense afició.

Un miler d’aficionats i actuació de Lluís Sánchez

Com ja va ocórrer la setmana passada, l’afició va tornar a respondre a la crida del club i unes 1.000 persones, segons el club, es van reunir a la Fan Zone annexa a l’estadi per seguir el partit a través de la pantalla gegant que va emetre el matx gràcies al senyal de Lleida TV, que va tornar a retransmetre el xoc.Oberta des de les 17.00, la zona d’animació va tenir un ambient festiu i, com a novetat, va comptar amb l’actuació musical en el descans de Lluís Sánchez, el guanyador d’Eufòria. L’artista lleidatà va cantar algunes de les cançons que li van valer el triomf en el concurs televisiu i va culminar la seua actuació interpretant la cançó de l’estiu de 3Cat Els millors dels nostres dies.Per culminar la jornada festiva i aquesta vegada amb la plena alegria de la victòria, els jugadors van tornar a atansar-se al balcó de davant de les oficines del Camp d’Esports per agrair el suport de l’afició, que va tornar a fer-se sentir dins de l’estadi malgrat la distància que separava l’afició de les grades, que podran tornar a omplir-se en el pròxim partit a casa del Lleida, el diumenge 29 contra el Sabadell (18.00).