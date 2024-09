Vilarrubla i Sorribes es queden fora de les finals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les lleidatanes Núria Vilarrubla i Laia Sorribes no van aconseguir l’accés a les finals de la quarta cita de la Copa del Món d’eslàlom, que s’està disputant a Ivrea, mentre que la palista gallega Ainhoa Lameiro va ser l’única representant de la selecció classificada, firmant el desè lloc a C1.

Vilarrubla, que divendres va firmar el cinquè millor crono a les eliminatòries de C1, va acabar la 21, amb un temps de 118.82 segons i dos penalitzacions. Aquests 4 segons de penalització la van deixar sense un lloc entre les deu primeres, mentre que Nora López va acabar trentena i va tancar la llista de semifinalistes. Lameiro va passar amb el cinquè millor crono (108.07), mentre que l’andorrana Mònica Doria, del Cadí CK, va ser onzena (112.55) i tampoc va aconseguir un lloc a la final. La txeca Gabriela Satková va obtenir l’or, davant de la britànica Kimberley Woods i la ucraïnesa Victoriia Us, amb Lameiro al desè lloc després de penalitzar en dos ocasions i saltar-se una de les portes. L’australiana Jessica Fox manté el liderat a la Copa del Món.D’altra banda, Laia Sorribes, amb la classificació segellada dijous, va tenir tots els problemes possibles a la part final del descens i va acabar la 30 en semifinals de K1, l’única de les palistes de la selecció espanyola en aquesta categoria. L’or va ser per a la italiana Stefanie Horn, que va superar l’alemanya Ricarda Funk i l’eslovena Eva Tercelj. La francesa Emma Vuitton, que va acabar en la cinquena posició, és la líder de la Copa del Món de K1. Per la seua part, els palistes de la selecció en categoria masculina tampoc van aconseguir la classificació per a les finals de K1. Manuel Ochoa, que va ser vintè, va acabar com el millor dels representants estatals, mentre que David Llorente va firmar el lloc 22 i Manel Contreras, el 33. L’or va ser per al polonès Mateusz Polaczyk, que va batre el francès Anatole Delassus i el txec Jakub Krejcí. Delassus lidera la general de la Copa del Món.Avui es disputarà la jornada de caiac cros de la Copa del Món, amb la participació dels lleidatans Núria Vilarrubla, Laia Sorribes i Marc Vicente. La Seu acollirà la setmana que ve la cita final de la Copa, decidint-se tots els títols.