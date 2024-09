La Cursa de l'Ametlla cita un centenar de corredors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Elisa Lladós i Iván Menchón van ser ahir els guanyadors de la primera edició de la Cursa de l’Ametlla de Vilagrassa. La prova, que és puntuable per la Lliga Ponent, va reunir uns 100 atletes i constava de dos carreres de 10 i 5 km. En el recorregut de 10 quilòmetres van participar 65 homes i 27 dones, i en el de 5 van córrer 15 dones i 23 homes.

En els 10 km, la victòria en la categoria femenina va ser per a Elisa Lladós (Clos Pons Thai Runners) amb un temps de 42:29. Van completar el podi Vanesa Briz (Club Esportiu Rocko Almenar), amb 46:54, i Verónica Mari Ruiz (100x100 Fondistes Tàrrega) amb un temps de 47:24. Les següents van ser Imma Rosich amb 50:10 i Maria Mercè Codina amb un segon més que l’anterior. La prova masculina la va guanyar Iván Menchón (Runner’s Balaguer) amb un temps de 33:50, seguit de Marc Camí (Fem Coses), amb 35:43, l’independent Ramón Gassó, amb 37:26, i Toni García i Xavi Valls, amb 38:14. Pel que fa a la cursa de 5 km, la victòria en dones va ser per a Antònia Argilés (Almiramar), amb un temps de 17:54, seguida de Laura Pallejà (Runner’s Balaguer), amb 19:12 i la independent Ester García, amb un temps de 19:26. Després van arribar Sheila Rodríguez, amb 20:28, Judit Soler, amb 21:11, i Carme Roig, amb 24:01. En la categoria masculina es va imposar Juanma Fernández (Finques Prats Runners) amb 15:47. En segona posició, Albert Marsol (Zona Esport Agramunt), amb 15:53, seguit de Daniel López (Almiramar), amb un temps de 16:58, i de Jordi Olivart, amb 17:04.

D’altra banda, Fulleda va organitzar la Marxa de la Fira Heroica, un encontre esportiu amb rutes temàtiques per a senderistes de tots els nivells que va aconseguir reunir uns 150 atletes, que van completar el recorregut de 6 km. Els participants van recórrer paisatges com el Fodo de les Auberes, la Font d’en Solà, el Carreró del Racó de la Costa de la Cirera i el Comellar d’en Giné. A l’acabar, tots els corredors van poder accedir a la Fira Heroica de Fulleda, on van gaudir de la història, la cultura i la gastronomia del territori (vegeu la pàgina 31).