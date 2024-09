Derrota en un nou test

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va jugar ahir a Tàrrega el tercer partit de la setmana en el primer memorial Òscar Solé. El rival va ser el Surne Bilbao Basket, que es va emportar la victòria per 89-79 gràcies al segon quart, en el qual va aconseguir un parcial de 28-15. El primer quart va estar totalment igualat, fins i tot al marcador (20-20). L’encert exterior de l’equip d’Encuentra, amb dos triples de Hasbrouck i dos més de Bropleh, el va mantenir en un partit que va començar amb més tensió de l’habitual per ser amistós, ja que es van xiular fins a quatre antiesportives, dos per equip. El segon es va iniciar amb la mateixa tònica, i tant la nova incorporació a l’equip, Cooke Jr, com el júnior de primer any Ferran Mauri anotaven per als lleidatans (28-29). A falta de quatre minuts per al final del quart, el Surne Bilbao Basket va obrir una bretxa al marcador gràcies a tres triples consecutius anotats, a més de dos taps de Hilnasson, per col·locar-se deu a dalt (39-29). Fins a acabar aquest període hi va haver un intercanvi de cistelles amb què el Bilbao va ampliar la diferència fins al 48-35 amb el qual es va arribar al descans.

El tercer quart va començar amb reacció de l’equip bordeus, amb un parcial de 0-11 després de tres triples consecutius i quatre minuts sense anotar de l’equip basc (48-46). Llavors, al Bilbao va aparèixer l’encert exterior de Kullamae i Gielo des del triple per tornar a marcar distàncies (58-49). A partir d’allà va començar un intercanvi de cistelles fins a acabar el quart amb el 66-58 final.L’últim quart l’Hiopos Lleida va intentar posar-se en el partit i el Bilbao Basket no estava encertat, però aquest va acabar sentenciant gràcies a algun rebot ofensiu i els tirs lliures, i es va arribar al final amb el 89-79.Val a destacar l’homenatge que l’afició de Tàrrega va retre tant a Jaume Ponsarnau (entrenador del Surne Bilbao Basket) com a Pierre Oriola, tots dos nascuts a la capital de l’Urgell. El pròxim matx de l’Hiopos Lleida serà dijous a Torrefarrera contra el Baxi Manresa.

Encuentra: “Hem anat a ratxes i ells han arribat més rodats”

Gerard Encuentra, tècnic de l’Hiopos Lleida, es lamentava d’algunes desconnexions de l’equip que van generar mals parcials: “Hem anat a ratxes, han arribat més rodats que nosaltres.” A més, va valorar el partit com una eina de millora. “Segur que hem fet coses bé i d’altres les hem de millorar, ho podrem veure al vídeo”, va manifestar. L’entrenador lleidatà va lloar el treball i l’actitud de Rafa Villar: “Hi ha coses que treballem i surten, hi ha coses que costen, però l’actitud de jugadors com el Rafa ha de ser la nostra senya d’identitat.” “El que fa ell cada vegada que entra a la pista és el que volem ser cada un, lluitar per totes les pilotes”, va afegir.