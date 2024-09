Esport lúdic i en família

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Descens del Segre Ciutat de Lleida va reunir ahir, en l’edició número 11, uns 150 piragüistes de totes les edats, en una cita ja tradicional que té un clar vessant popular i familiar. La cita, organitzada pel Sícoris Club i la Federació Catalana de Piragüisme, amb la col·laboració dels ajuntaments de Vilanova de la Barca i de Lleida, punts de sortida i arribada, commemora la posada en marxa, el 2013, del Centre Saúl Craviotto i només es va deixar de fer el 2020 amb motiu de la pandèmia.

“La prova està pensada perquè els nens coneguin el piragüisme”, explica Josep Miralles, responsable de la secció del Sícoris Club. “Durant un parell d’anys es va fer una competició coincidint amb la prova, però pensem que tenia més sentit que fos una cosa lúdica i que pogués reunir les famílies entorn d’aquest esport. Es tracta d’un descens popular, perquè competicions ja n’hi ha moltes al llarg de l’any”, valora.I així s’ho prenen els participants, que fan el descens des de Vilanova del Barça fins a la Mitjana, a Pardinyes, en embarcacions individuals, dobles o triples, en molts casos compartides entre adults i nens. “Qualsevol persona que tingui una piragua té aquest dia l’ocasió de practicar aquest esport”, afegeix Miralles. L’aspecte festiu es completa a l’arribada a l’embarcador de Pardinyes, on unes 200 persones, entre familiars i amics, esperen els piragüistes per compartir-hi un avituallament.D’altra banda, el Sícoris també organitzarà el dia 28 d’aquest mes una jornada de piragüisme per a persones amb deficiència visual.