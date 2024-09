La Matxixics de Rialp reuneix prop de 200 atletes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de la celebració, dissabte passat, de la Rialp Matxicots, ahir es va completar la jornada atlètica amb la participació dels atletes més petits. Per tercer any consecutiu, la Rialp Matxicots va aportar la seua part d’emoció i competició amb la Rialp Matxixics, on prop de 180 nens i nenes d’entre 3 i 16 anys van participar en alguna de les diferents distàncies previstes per l’organització: 1,5, 3 i 5 quilòmetres, en funció de l’edat dels petits atletes.

A més a més, amb la inscripció gratuïta, aquesta prova d’iniciació a l’atletisme té un caràcter solidari, ja que es demana que cada família aporti algun aliment bàsic, que es destina al Banc d’Aliments del Pallars Sobirà.Per altra banda, no tot és atletisme a la Rialp Matxicots. Durant el cap de setmana els corredors i acompanyants poden disfrutar de diferents propostes, com visitar els diferents pobles de la vall, apuntar-se a visites guiades, gaudir d’activitats d’aventura o descobrir la gastronomia que ofereix aquesta zona del Pallars Sobirà.